Погода
$ 68.26 - 68.47
€ 80.51 - 81.21

Алия Шагиева запускает новый "Поток"

1057  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Приглашаю вас на интересное мероприятие, трепетно выращенное идеями, чувствами в наших с организаторами мыслях. Уже в эту пятницу, 15-го июня, в 19:00 состоится открытие моей персональной выставки, на которой будут представлены работы по графике, живописи, ручной лепке и видео-арту. Место встречи - молодой и перспективный Асанбай центр (ул. Токомбаева 21/А, тел.: 0775 979 500).

На втором этаже есть чудесная терраса, с которой обычно виден красивый закат! Там мы сможем насладиться музыкой от классного ди-джея, попробовать угощения с фуршета и общаться, общаться, общаться.

Приходите! Буду рада встрече! Вход свободный❗️

Жизнь - поток, мерцающее течение, в ней все всегда меняется. Тряска кадров на видео, динамичные штрихи в рисунках, следы от прикосновений на пластике - это движение, жизнь. Творчеством я выражаю своё восхищение жизни, ее различным оттенкам, белым и чёрным, ярким и тусклым. Оттенки, линии и формы как аналогия различным состояниям, которые бывают у всех нас. Творчество не как призыв, не как протест. Творчество как интерес к наблюдению и передача чувств. Мы есть, мы чувствуем, мы идём. Наш путь - поток", - вот таким сообщением поделилась Алия Шагиева на своих аккаунтах в соцсетях.

Это не первая выставка дочери бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но первая, где представлены ее работы из глины и в красках.

Не пропустите, и не забудьте поделиться с нами вашими впечатлениями об этом культурном событии.

URL: https://www.vb.kg/371395
Теги:
выставка, искусство, Алия Шагиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  