Алия Шагиева запускает новый "Поток"

"Приглашаю вас на интересное мероприятие, трепетно выращенное идеями, чувствами в наших с организаторами мыслях. Уже в эту пятницу, 15-го июня, в 19:00 состоится открытие моей персональной выставки, на которой будут представлены работы по графике, живописи, ручной лепке и видео-арту. Место встречи - молодой и перспективный Асанбай центр (ул. Токомбаева 21/А, тел.: 0775 979 500).

На втором этаже есть чудесная терраса, с которой обычно виден красивый закат! Там мы сможем насладиться музыкой от классного ди-джея, попробовать угощения с фуршета и общаться, общаться, общаться.

Приходите! Буду рада встрече! Вход свободный❗️

Жизнь - поток, мерцающее течение, в ней все всегда меняется. Тряска кадров на видео, динамичные штрихи в рисунках, следы от прикосновений на пластике - это движение, жизнь. Творчеством я выражаю своё восхищение жизни, ее различным оттенкам, белым и чёрным, ярким и тусклым. Оттенки, линии и формы как аналогия различным состояниям, которые бывают у всех нас. Творчество не как призыв, не как протест. Творчество как интерес к наблюдению и передача чувств. Мы есть, мы чувствуем, мы идём. Наш путь - поток", - вот таким сообщением поделилась Алия Шагиева на своих аккаунтах в соцсетях.

Это не первая выставка дочери бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но первая, где представлены ее работы из глины и в красках.

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