Гражданку Кыргызстана задержали в Москве с фальшивыми документами

В Москве гражданка Кыргызстана задержана с поддельным паспортом. В связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу "FIFA 2018" на территории Москвы и других областей усилены меры безопасности, правоохранительными органами проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

2 июня 2018 года гражданка Кыргызской Республики при проверке документов предъявила полицейским паспорт на имя А.кызы А. 1996 года рождения. Однако при визуальном осмотре документа были выявлены признаки подделки, в связи с чем паспорт был изъят и направлен на экспертизу для проведения соответствующего исследования.

Данный факт зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) ОМВД России по району Выхино-Жулебино г.Москвы. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности задержанной проводились при непосредственном участии Представительства МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что номер и серия паспорта, изъятого у уроженки Узгенского района Ошской области, скопированы с другого подлинного паспорта, принадлежащего тридцатилетнему гражданину Кыргызстана.

Согласно справке об исследовании экспертно-криминалистического центра УВД по Юго-Восточному административному округу г.Москвы, изъятый документ изготовлен способом цветной струйной печати. Таким образом, в действиях гражданки А.кызы А. предусмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, изготовивших за вознаграждение поддельный Id-паспорт гражданина Кыргызской Республики.

Представительство МВД КР в РФ сообщает, что в последнее время участились случаи использования поддельных документов, и рекомендует гражданам Кыргызской Республики не нарушать законодательство страны пребывания, использование заведомо поддельного документа является уголовно наказуемым преступлением.

Необходимо избегать мошенников, которые предлагают нелегальные и посреднические услуги, такие как оформление и продление регистрации, получение различных справок государственных учреждений. Прибегая к таким услугам, как использование поддельных документов, граждане сами идут на преступление, незнание закона не освобождает от уголовной ответственности.