С 15 июня начнет курсировать поезд "Бишкек-Рыбачье"

В летний сезон отдыха поезд №608 "Бишкек I-Рыбачье", №609 "Рыбачье-Бишкек I" начнет курсировать с 15-июня 2018 года по 29-июля в пятницу, субботу, воскресенье, а с 30-июля по 10-сентября ежедневно.

Расписание поезда:

Поезд №608 "Бишкек I-Рыбачье" время отправления по местному времени со станции "Бишкек I" (Пишпек) в 06 часов 25 минут, время прибытия в станцию Рыбачье 11 часов 20 минут.

Поезд № 609 "Рыбачье-Бишкек I" время отправления по местному времени со станции "Рыбачье" в 17 часов 08 минут, время прибытия в станцию "Бишкек I" (Пишпек) 21 часов 56 минут, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир Жолу".

Стоимость проезда:

Взрослый билет: 69 сом

Детский билет: 34 сом (от 5 до 10 лет)

Контактные телефоны: 92 68 54, 30 02 09, 92 74 75