В Боомском ущелье будет временно ограничен проезд транспорта

Пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует:

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 11 по 15 июня 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 122 км. Боомского ущелья.

Движение для автотранспорта в эти дни с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.