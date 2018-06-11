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Мэром Джалал-Абада избран "элдик торага" Мураталы Тагаев. Ташиев не прошел

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- Юлия Палькина
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Мэром Джалал-Абада избран Мураталы Тагаев, с ноября 2017 года занимавший пост спикера Джалал-Абадского городского кенеша. Эту информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ЦИК КР.

На заседании горкенеша присутствовали 30 депутатов (из 31-го). Во время выборов было выдвинуто две кандидатуры, причем обе – от партии "Ата-Журт" (во фракции всего четыре человека). Обоим было дано время, чтобы презентовать свою программу. Шайырбек Ташиев набрал 11 голосов, Мураталы Тагаев – 18. Один депутат проголосовал против всех.

Мураталы Тагаев является депутатом Джалал-Абадского городского кенеша с 2012 года. Дважды он занимал пост спикера. В 2013 году получил награду "Элдик торага". С 2015 года является почетным гражданином Сузакского района.

Его противник на выборах - Шайырбек Ташиев – родной брат экс-депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева.

Пост председателя горкенеша теперь займет Айбек Джолдошев, депутат от фракции СДПК.

Как отметили в пресс-службе ЦИК КР, решение о назначении нового мэра может быть обжаловано в течение трех дней. Комиссия приступила к проверке документов.

Ранее муниципалитет возглавлял Салайдин Авазов. Ему были предъявлены обвинения в коррупции, сейчас он находится в СИЗО ГКНБ. После задержания мэра Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Салайдина Авазова от занимаемой должности.

URL: https://www.vb.kg/371402
Теги:
выборы, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, мэрия
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
11.06.2018, 16:44
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 2
Комментариев: 45

Не прошел брат Ташиева, зато другой родственник более влиятельного прошел. 

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