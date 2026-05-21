Замира Акбагышева: Величие нации заключается в достойном воспитании детей

- Я думаю, что самая важная и самая сложная профессия для женщины - это профессия мамы. Мы все это знаем. Пусть этот праздник ещё молод в нашей стране по меркам других, но его значение для Кыргызстана - особое. День матери - это один из самых светлых и добрых праздников, который призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества. Ведь величие нации заключается в достойном воспитании детей.

Матерей всегда надо благодарить за жизнь, за заботу, за любовь. И на нашем сегодняшнем торжестве мы славим женщин за их материнскую любовь, которая служит опорой всегда и во всем, учит верить, мечтать, побеждать, - сказала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, открывая праздничную встречу, посвященную Дню матери, прошедшую вчера в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

День матери и впрямь стал в нашей стране одним из самых почитаемых и трогательных праздников. Конгресс женщин не первый год проводит торжественное мероприятие в честь этой замечательной даты, на нем встречаются многодетные матери из всех регионов республики, женщины разных возрастов, профессий, национальностей, ветераны женского движения и обладательницы высоких государственных наград. По традиции Конгресс женщин на этом торжестве вручает заслуженные награды - медали "За лидерство", "Образцовая мать" и "За трудовую доблесть" членам организации за достойное воспитание детей, за профессиональный вклад в развитие страны. Хотя, конечно, главная награда материнского труда – это дети. Их первые слова и первые шаги, их радости и успехи, их рост и взросление.

В зале всегда во время таких встреч чувствуется особенная атмосфера. С одной стороны, волнение, а с другой – домашнее тепло, уют, радость, которые могут создавать только женщины, особенно когда они счастливы, когда их глаза сияют. Что примечательно с каждым разом на этом торжестве все больше становится мужчин, которые приходят с огромными букетами цветов, чтобы поздравить своих любимых мам, жен, подруг, бабушек с заслуженными наградами и просто еще раз сказать – спасибо и люблю. И, наверное, закономерно, что на прошедшем празднике было невероятное количество цветов, которые традиционно символизируют бескорыстную любовь и благодарность. Именно эти качества ассоциируются с материнским чувством.

Во время вручения медали за "Лидерство" Сонунгуль Сыдыковой ее сын Тимур поднялся прямо на сцену, поцеловал маму и подарил ей букет роз. Это было очень искренне, нежно и трогательно – так проявляется сыновняя любовь. Как рассказала vb.kg Сонунгуль, она гордится сыном, он с отличием закончил школу и сейчас учится на авиадиспетчера. Конкурс был громадный – из пятисот человек выбрали только одиннадцать, в группу счастливчиков попал Тимур. "Он вообще у меня заботливый и внимательный, - сказала счастливая мама двоих детей. – Дочке – двенадцать и тоже отличница".

Быть мамой, по ее словам, это - нелегкий труд, но быть ей - это самая большая радость на свете. "Разве что-нибудь сравнится с ощущением счастья, которое возникает, когда вас вот так поздравляет сын и обнимают сразу двое любящих детей? Быть мамой – значит, быть счастливой", - уверена Сонунгуль, преподаватель колледжа при Кыргызском национальном университете.

На торжестве были вручены сертификаты на получение грантов в виде 40 швейных машин, в том числе Рано Тошкенбаевой из Баткенской области, Миргуль Сейитказиевой из Жалал-Абадской области, Айзаде Кенжебаевой из Нарынской области, Асель Бусурмановой из Иссык-Кульской области, а также ректору КГТУ имени И. Раззакова Мирлану Чыныбаеву.

Праздничного настроения добавили выступление детской танцевальной группы, исполнившей искрометный танец в стиле рок-н-ролл, песни, которые пели участницы торжества все вместе.