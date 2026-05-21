Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.50 - 102.50

Замира Акбагышева: Величие нации заключается в достойном воспитании детей

238  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Я думаю, что самая важная и самая сложная профессия для женщины - это профессия мамы. Мы все это знаем. Пусть этот праздник ещё молод в нашей стране по меркам других, но его значение для Кыргызстана - особое. День матери - это один из самых светлых и добрых праздников, который призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества. Ведь величие нации заключается в достойном воспитании детей.

Матерей всегда надо благодарить за жизнь, за заботу, за любовь. И на нашем сегодняшнем торжестве мы славим женщин за их материнскую любовь, которая служит опорой всегда и во всем, учит верить, мечтать, побеждать, - сказала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, открывая праздничную встречу, посвященную Дню матери, прошедшую вчера в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

День матери и впрямь стал в нашей стране одним из самых почитаемых и трогательных праздников. Конгресс женщин не первый год проводит торжественное мероприятие в честь этой замечательной даты, на нем встречаются многодетные матери из всех регионов республики, женщины разных возрастов, профессий, национальностей, ветераны женского движения и обладательницы высоких государственных наград. По традиции Конгресс женщин на этом торжестве вручает заслуженные награды - медали "За лидерство", "Образцовая мать" и "За трудовую доблесть" членам организации за достойное воспитание детей, за профессиональный вклад в развитие страны. Хотя, конечно, главная награда материнского труда – это дети. Их первые слова и первые шаги, их радости и успехи, их рост и взросление.

В зале всегда во время таких встреч чувствуется особенная атмосфера. С одной стороны, волнение, а с другой – домашнее тепло, уют, радость, которые могут создавать только женщины, особенно когда они счастливы, когда их глаза сияют. Что примечательно с каждым разом на этом торжестве все больше становится мужчин, которые приходят с огромными букетами цветов, чтобы поздравить своих любимых мам, жен, подруг, бабушек с заслуженными наградами и просто еще раз сказать – спасибо и люблю. И, наверное, закономерно, что на прошедшем празднике было невероятное количество цветов, которые традиционно символизируют бескорыстную любовь и благодарность. Именно эти качества ассоциируются с материнским чувством.

Во время вручения медали за "Лидерство" Сонунгуль Сыдыковой ее сын Тимур поднялся прямо на сцену, поцеловал маму и подарил ей букет роз. Это было очень искренне, нежно и трогательно – так проявляется сыновняя любовь. Как рассказала vb.kg Сонунгуль, она гордится сыном, он с отличием закончил школу и сейчас учится на авиадиспетчера. Конкурс был громадный – из пятисот человек выбрали только одиннадцать, в группу счастливчиков попал Тимур. "Он вообще у меня заботливый и внимательный, - сказала счастливая мама двоих детей. – Дочке – двенадцать и тоже отличница".

Быть мамой, по ее словам, это - нелегкий труд, но быть ей - это самая большая радость на свете. "Разве что-нибудь сравнится с ощущением счастья, которое возникает, когда вас вот так поздравляет сын и обнимают сразу двое любящих детей? Быть мамой – значит, быть счастливой", - уверена Сонунгуль, преподаватель колледжа при Кыргызском национальном университете.

На торжестве были вручены сертификаты на получение грантов в виде 40 швейных машин, в том числе Рано Тошкенбаевой из Баткенской области, Миргуль Сейитказиевой из Жалал-Абадской области, Айзаде Кенжебаевой из Нарынской области, Асель Бусурмановой из Иссык-Кульской области, а также ректору КГТУ имени И. Раззакова Мирлану Чыныбаеву.

Праздничного настроения добавили выступление детской танцевальной группы, исполнившей искрометный танец в стиле рок-н-ролл, песни, которые пели участницы торжества все вместе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458725
Теги:
библиотека, дети, праздник, Бишкек, женщины, медаль, конгресс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  