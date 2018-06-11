Еще один "подарок" от МЧС - штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение!

В период с 11 по 15 июня 2018 г, в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями, по селеопасным районам республики возможны селевые явления.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 12-16 июня

12 июня ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории, в Чуйской, Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской областях в предгорных, горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской областях в долинной зоне без осадков. Днем в предгорных, горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

13 июня ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. 14 июня на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в предгорных и горных районах Чуйской, Жалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, 14 июня с усилением до 14 м/с.

15 июня ночью на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, 15 июня днем и 16 июня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 17-18 июня

17 июня и 18 июня ночью без осадков, 18 июня днем кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Колебание температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 12-14 июня

12-13 июня без осадков. 14 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош 12-14 июня

12 июня ночью кратковременный дождь, гроза.

12 июня днем и 13 июня без осадков.

14 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с.