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Соцфонд поменял ребенку фамилию и дату рождения

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- Юлия Палькина
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"Моему ребенку присвоили ПИН сразу с двумя ошибками. В базу данных неверно внесли не только фамилию, но и дату рождения", - с такой жалобой обратилась в VB.KG жительница Бишкека Екатерина Боровенская.

По словам женщины, сегодня она с сыном пошла в ЗАГС. Боровенская собирает документы для того, чтобы отправить ребенка в первый класс. В списке бумаг –ПИН (персональный идентификационный номер). Но когда женщина попыталась получить документы, в отделе ЗАГС ей сообщили, что ПИН на ее ребенка уже оформлен, но с ошибками. Как выяснилось, сыну женщины присвоили в базе данных фамилию матери (в свидетельстве о рождении у него стоит фамилия отца). Кроме того, при внесении информации изменилась и дата рождения: вместо 31 октября – 7 октября.

"Мы обратились в Соцфонд после обнаружения ошибки. Нам сказали, что именно сотрудники этой организации отвечали за присвоение нашего ПИН и за то, какие данные оказались в базе. В Соцфонде ошибку признали, но сообщили, что виноват тут человеческий фактор. Но как можно написать, что ребенок родился в другой день? 7 октября он еще не успел появиться на свет", - возмутилась Екатерина.

Теперь мать и сын должны подождать 14 дней, чтобы районный ЗАГС рассмотрел их заявление по изменению данных в базе. Только после этого женщине пообещали выдать нужные документы и исправленный ПИН.

"Я так поняла из слов работников ЗАГСа, что ошибки встречаются не только у меня. И я хотела бы предупредить других родителей, чтобы они сделали все документы для школы заранее, потому что иначе с такими задержками и исправлениями можно не успеть оформить ребенка в первый класс", - пояснила бишкекчанка.

Согласно данным с сайта Государственной регистрационной службы, решение вопросов по проблемным ПИН рассматривается комиссией (специально созданной распоряжением Государственной регистрационной Службы при Правительстве Кыргызской Республики ) в течение 14-ти рабочих дней с момента подачи заявления. При необходимости срок рассмотрения и принятия решения по проблемным ПИН может быть увеличен до 30 рабочих дней.

URL: https://www.vb.kg/371407
Теги:
ГРС, загс, дети, школа, Бишкек, Кыргызстан
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