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Сотрудники лесоохотничьего хозяйства исказили факт порчи горы

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) выявлен факт незаконной раскопки земель лесного фонда.

Установлено, что в ноябре 2017 года со стороны представителей ОАО "О" на территории государственного лесного Фонда Ысык-Атинского лесоохотничьего хозяйства на горнолыжной базе "Т.-Б." самовольно, без соответствующих документов были произведены земельные работы, в результате которых были испорчены недра земли.

В ходе проведения соответствующих мероприятий с выездом на место, с привлечением специалиста Управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Ыссык-Атинского района, была произведена топографическая съемка, согласно которой, по данным инвентаризации земель, указанный участок, на котором производились работы, составил 8115,28 м². То есть должностные лица лесоохотничьего хозяйства в протоколе о лесонарушении внесли заведомо ложные сведения о порче земли (склона горы) на 7 415, 28 м².

Согласно предоставленным расчетам со стороны МРУ Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР по Аламудунскому и Ыссык-Атинскому районам общий ущерб составил свыше 600 тысяч сомов.

По собранным материалам ГСБЭП прокуратурой Ыссык-Атинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 314 (дача взятки) и 353 (самоуправство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В данное время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371409
Теги:
Финполиция, экология, ГСБЭП
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