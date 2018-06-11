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Премьер Абылгазиев хочет, чтобы в Бишкеке и Оше были пешеходные улицы

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев предложил рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в городах Бишкек и Ош, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

Необходимо отметить, что практика градостроительства крупных современных городов многих стран мира накопила достаточный опыт в создании и эксплуатации пешеходных улиц, ставших центрами туризма, которые располагают историческими, музейно-выставочными, зрелищными, игровыми, культурно-развлекательными пространствами, объектами обслуживания и торговли.

Создание многофункциональных пешеходных улиц, где представлена продукция народного и художественного промысла, ремесленников, кузнечества, плодотворно влияет на туристическую привлекательность городов. Одновременно с этим такие пешеходные улицы становятся центром отдыха граждан.

Учитывая это, мэриям городов Бишкек и Ош предложено в месячный срок рассмотреть возможность создания пешеходных улиц с учетом требований всех заинтересованных сторон, бережного отношения к истории и экологии.

Пешеходные улицы (зоны) существуют практически во всех крупных городах мира. Одна из крупнейших улиц, на которую запрещён въезд автомобилей, находится в Копенгагене. В городе Нью-Йорк первая пешеходная зона появилась в 2010 году, когда власти запретили движение через центральную площадь города – Times Square. На постсоветском пространстве самой знаменитой пешеходной улицей является улица Арбат в городе Москве.

URL: https://www.vb.kg/371412
Теги:
Ош, туризм, Бишкек, культура
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
11.06.2018, 16:46
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 2
Комментариев: 45

хочет он, а безопасный город? таза коом? новые дороги? 

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