Премьер Абылгазиев хочет, чтобы в Бишкеке и Оше были пешеходные улицы

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев предложил рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в городах Бишкек и Ош, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

Необходимо отметить, что практика градостроительства крупных современных городов многих стран мира накопила достаточный опыт в создании и эксплуатации пешеходных улиц, ставших центрами туризма, которые располагают историческими, музейно-выставочными, зрелищными, игровыми, культурно-развлекательными пространствами, объектами обслуживания и торговли.

Создание многофункциональных пешеходных улиц, где представлена продукция народного и художественного промысла, ремесленников, кузнечества, плодотворно влияет на туристическую привлекательность городов. Одновременно с этим такие пешеходные улицы становятся центром отдыха граждан.

Учитывая это, мэриям городов Бишкек и Ош предложено в месячный срок рассмотреть возможность создания пешеходных улиц с учетом требований всех заинтересованных сторон, бережного отношения к истории и экологии.

Пешеходные улицы (зоны) существуют практически во всех крупных городах мира. Одна из крупнейших улиц, на которую запрещён въезд автомобилей, находится в Копенгагене. В городе Нью-Йорк первая пешеходная зона появилась в 2010 году, когда власти запретили движение через центральную площадь города – Times Square. На постсоветском пространстве самой знаменитой пешеходной улицей является улица Арбат в городе Москве.