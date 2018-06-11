Полугодовалая малышка истекает кровью. Ребенка можно спасти!

Надя Чигерина - полугодовалая малышка, на долю которой выпали немалые испытания. Огромная гемангиома твердого неба проросла в горло, почти каждый день у девочки изо рта фонтаном хлещет кровь. Наши врачи в бессилии разводят руками и прямо говорят: готовьтесь к худшему...

Счастливое материнство Оли Чигериной закончилось через полтора месяца после рождения дочери. Начался кошмар: внезапно и страшно. Однажды после кормления у малышки хлынула кровь изо рта. Перепуганные мама Ольга Чигерина и родственники вызвали "скорую", девочку увезли в больницу - сразу в реанимацию! Врачи считают просто чудом, что с такой сильной кровопотерей кроху вообще довезли до стационара. Тогда Наде прижгли лазером лопнувший сосуд гемангиомы и влили донорскую кровь.

Как это часто бывает, Оле без лишних сантиментов сообщили, что ее дочь может в любой момент умереть. Только от чего именно - непонятно. Нужно обследовать, чтобы попытаться спасти. Первым делом Чигериных отправили в Национальный онкоцентр, поскольку врачи заподозрили у нее острый лейкоз - анализы крови были просто чудовищными, непонятно, как ребенок вообще мог жить с такими показателями.

В онкоцентре малышке сделали пункцию спинного мозга, результатов анализа мама ждала с замиранием сердца. И когда они оказались отрицательными, Ольга впервые за время болезни расплакалась от счастья - рак крови представлялся ей тогда самым страшным диагнозом. Все остальное лечится, была уверена женщина. Оказалось, что не все...

При всем желании трудно не осуждать наших врачей. Ведь они отправили малышку на томографию головы только спустя полгода после постановки диагноза. Ведь любой педиатр должен знать, что такие опухоли у младенцев растут как на дрожжах в первые полгода! Тем более что Надя была частым гостем в больницах - фонтаны крови изо рта были постоянными, и каждый раз малышку госпитализировали и вливали ей донорскую кровь, прижигали лазером раны во рту.

- Я понимаю, что врачи тоже устали от нас. Все на нервах. Недавно был случай: приезжаю опять в больницу, Надя вся в крови, орет. Представляете, у нее через опухоль начали резаться зубки. Она открывает ротик, а там кровавое мясо клочками висит! Она выплевывает его комками! Я в панике, представляете, когда такое с ребенком происходит? А врачи говорят, ну что мы можем сделать - диагноз у нее такой. Я тогда не выдержала, просто положила дочку на стол и закричала: "Делайте хоть что–нибудь, если она сейчас умрет, я вас засужу!". Они унесли ее в реанимацию, а я всю ночь просидела во дворе больницы в каком–то оцепенении. Что дальше делать? Как мне ее спасти? Она ведь единственная на всем белом свете родная душа у меня. И сейчас она просто утекает сквозь пальцы... - Ольга сидит в редакции и из последних сил старается держать себя в руках и не плакать. Жизнь научила ее прятать слезы...

Надя для Оли - действительно больше чем дочь. Женщина хотела дать своей малышке все, что сама не получила в детстве. Олю взяли из детского дома, когда ей было четыре месяца. Но как–то не получилось у приемных родителей полюбить чужого ребенка. Такое бывает…

Хронический дефицит человеческого тепла девушка хотела компенсировать, создав собственную семью. На стройке она познакомилась с Александром, который тоже "имел серьезные намерения". Молодые люди официально зарегистрировали брак и стали жить вместе в доме его родителей. Не сказать, что новые родственники пришли в восторг от снохи, но вмешиваться в жизнь сына не стали. Когда же выяснилось, что малышка тяжело больна и нужны огромные средства на ее спасение, Оля не нашла понимания в лице мужа.

- Я сейчас живу в доме у свёкров, и по отношению к ним будет свинством, если рассказать все, что у нас происходит. Понятное дело, что все на нервах. Я сказала мужу: если не хочешь помогать, то просто не мешай мне собирать деньги на спасение дочери. Она мой единственный родной человечек, моя кровинка. Даже если бы у нее рак мозга был, я бы все равно боролась. А ведь гемангиома не злокачественная, значит, хоть где–нибудь в мире могут спасти мою Наденьку. Весь вопрос - как найти это место и где взять деньги на лечение там? Ведь самой мне не справиться, а родственники Саши не готовы продавать имущество, чтобы вложить в "бесперспективную" внучку. Мне кажется, они все еще верят, что с возрастом это у нее пройдет. Неужели не понимают, что под словом "ждите" врачи имеют в виду совсем другое, - заламывает руки женщина, но не плачет.

Сейчас клинику, где согласятся принять Надю Чигерину, люди ищут по всему миру. Российская православная служба помощи "Милосердие" связалась с ведущими московскими онкоинститутами - Блохина и Рогачева, туда отправили медицинские документы Надюшки и сейчас ждут ответа. Параллельно кыргызстанский благотворительный фонд Help the children–SKD прорабатывает вариант лечения девочки по квоте в Турции. Документы отправили также в Казахстан и Белоруссию, в клиники, где есть успешный опыт лечения сложных гемангиом.

Какая бы клиника ни отозвалась, деньги на лечение Нади потребуются немалые! Поскольку такие опухоли, образованные патологическим сплетением сосудов, требуют многоэтапного хирургического вмешательства и эмболизации (запаивания) сосудов. Учитывая экстренность ситуации, мы объявляем срочный сбор средств. Тут нужна помощь каждого - хоть понемногу. Посмотрите на фото Нади, разве нужны еще какие–то аргументы для того, чтобы помочь.

Помочь можно несколькими способами:

1.Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0779936853:

2.Через платежные терминалы: KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay.

3. Переводом со своего банковского счета в KICB.

4. В отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

5. В моносалонах "ЭЛСОМ".

6. У уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

7.Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 (779) 936–853.