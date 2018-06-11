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В Кыргызстане маралов переселят из Нарына в Джалал-Абад

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- ВБ
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Рабочая группа во главе c директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республике (ГАООС и ЛХ) Абдыкалыком Рустамовым посетили Нарынский государственный заповедник для рассмотрения вопроса реинтродукции маралов.

В ходе поездки директор ГАООС и ЛХ А.Рустамов посетил маралий питомник, где были обсуждены вопросы практической реализации проекта "Реинтродукция маралов в Западный Тянь-Шань", определение половозрастного и количественного состава переселяемых животных, согласование способов отлова, погрузки и транспортировки животных, расчёты по изготовлению сооружения для загона маралов, а также другие организационные вопросы.

Необходимо отметить, что ГАООС и ЛХ после определения особей, до 20 июня планирует перевести 10 маралов в Аксыйский район, на базе Авлетимского лесхоза, где уже определено место в охраняемой зоне.

Кроме того, в рамках поездки глава ГАООС и ЛХ А.Рустамов посетил Национальный парк "Салкын-Тор", а также инспектировал деятельность территориальных и подведомственных управлений Госагентства, расположенных в северных регионах Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/371416
Теги:
Джалал-Абадская область, Нарынская область, Кыргызстан
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