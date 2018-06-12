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Опасное селфи. Несовершеннолетняя токмакчанка чуть не упала с 9-этажки

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- Виктория Григоренко
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Предотвратили трагедию местные жители,заставившие девочку слезть с карниза.

Несовершеннолетняя жительница Токмака чуть не выпала из 9-этажного дома в попытке сделать селфи. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их информации, 9 июня примерно 17.30 в органы внутренних дел города Токмак поступило сообщение о том, что в одной из недостроенных многоэтажек на карнизе сидит девочка.

- На место происшествия выехали сотрудники ИДН, участковые и представители МЧС. Когда они прибыли к указанному дому, несовершеннолетняя Д.Н, 2002 года рождения, уже спустилась на первый этаж и разговаривала с жителями. Милиционерам она пояснила, что это не попытка суицида, а желание сделать селфи на высотке, которая пришла ей в голову во время прогулки. По словам школьницы, она проживает в Токмаке вблизи недостроенного дома и является ученицей 10 класса местной школы, - отметили в ГУВД.

Как уточняется, девочка из благополучной семьи, проблем дома, которые могли бы подтолкнуть ее свести счеты с жизнью, у нее нет.

URL: https://www.vb.kg/371419
Теги:
ГУВД, суицид, Чуйская область
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