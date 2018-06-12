"Каким местом вы думаете?" - спрашивают у руководства СЭЗ Бишкек в с. Акчий

Хочу пожаловаться на руководство СЭЗ Бишкек с.Акчий. На протяжении долгого времени не могут отремонтировать СЭЗовскую трассу. Раздолбали огромные ямы по ширине всей дороги, что проехать невозможно.

При этом на дороге нет ни одного знака о том, что ведутся дорожные работы. И буквально вчера они еще и закрыли дорогу до 21 июня, и, опять же, пока не доедешь до разбитой дороги - не увидишь, что дорога на ремонте. Приходится разворачиваться и ехать в объезд, а это неблизко. Хотелось бы спросить у руководства СЭЗа, каким местом вы думаете, когда ремонтируете эту дорогу? Или вам вообще все равно, что люди разбивают свои машины?