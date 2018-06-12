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ГСМ в Кыргызстане могут стать значительно дешевле

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- Виктория Григоренко
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Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил представителям СМИ, что Казахстан рассматривает возможность экспорта ГСМ в Центральную Азию в ближайшее время.

"Планируем, что к концу лета должны добиться новых соглашений, какие-то ратифицировать. Если этого не сделать, к осени на наших НПЗ возникнет проблема с хранением переработанного топлива", - сообщил Бозумбаев.

Примечательно, что на данный момент 80 процентов импорта в Кыргызстан поставляется с российских НПЗ, 20 процентов производят отечественные нефтезаводы.

По словам исполнительного директора Ассоциации нефтетрейдеров КР Улана Кулова, снятие запрета на экспорт топлива из Казахстана выгодно Кыргызстану.

- Это и географически ближе, да и стоимость топлива для авто у заводов РК ниже, чем в России, по крайней мере пока. К тому же, после проведенной там недавно модернизации НПЗ, объем производства возрос в разы. Именно этот фактор и определил наметившийся в РК профицит топлива. Ведь ранее 30 процентов ГСМ им приходилось также импортировать из России, - пояснил VB.KG Кулов.

Единственное, что необходимо предусмотреть Кыргызстану – возможность беспошлинных поставок топлива и сырой нефти от северного соседа, считает директор Ассоциации.

- Общий рынок ГСМ в рамках ЕАЭС начнет действовать лишь с 2025 года. Поэтому соглашения по беспошлинному ввозу данного продукта решаются путем двусторонних переговоров. Например, с Россией такая договоренность действует с 2016 года. Надо отметить, что с Казахстаном обсуждение этого вопроса в ближайшее время также значительно активизировалось, - добавил Улан Кулов.

Напомним, эмбарго на экспорт ГСМ Казахстан ввел в августе 2015 года. Официальные власти РК объяснили это возникшим дефицитом топлива из-за модернизации НПЗ.

URL: https://www.vb.kg/371425
Теги:
ГСМ, Казахстан, НПЗ, экспорт, Кыргызстан
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Комментарии
Айба
12.06.2018, 11:29

Как бы там не было, но не хочу больше в Газпроме заправляться... цены бешенные.

+1
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Жалоба модератору
Элдар
12.06.2018, 13:49

Да-а-а цены то завышены на данный момент вот и подстроховались запустив новость чтоб народ не будоражит. Правительство договаривается а слифки снимают частная компания вдруг ГКНБ нагрянит вот и суетится начили жым-жым наверно.

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Жалоба модератору
ринат
12.06.2018, 13:55

вчера заправлялсь, 95й у ГП 47 сом, у РП 42.25, что называется почувствуйте разницу..

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Жалоба модератору
Кана
12.06.2018, 13:58

Лучше с русским надо работать,они более менее держит свое слово и надёжные партнёры.Чисто по мужски

+1
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Жалоба модератору
Хан
12.06.2018, 14:28

На газ надо переходить

+1
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Жалоба модератору
Ayperi Tynystanova
12.06.2018, 15:49
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 52

без вмешательства властей такое не произошло бы. скажем им спасибо 

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