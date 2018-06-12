Бедных меньше всего в Бишкеке и Ошской области

Уровень бедности в городах Кыргызстана увеличился на 1,8%, а в сельской местности, напротив, снизился на 0,6%. Данные заявлены на пресс-конференции Национального статистического комитета об уровне бедности населения в 2017 году.

По данным ведомства, за чертой бедности в прошлом году проживали 1 млн 601 тыс. человек. Большинство из них – 72% – жители сел.

- Снижение уровня бедности по сравнению с прошлым годом отмечено в Нарынской, Ошской и Иссык-Кульской областях. В остальных регионах наблюдается рост. В том числе в городах Ош на 8,9% и Бишкек на 6,1%. В целом по стране уровень бедности составил 25,6%. Т.е. увеличился на 0,2% , - сообщила завотделом статистики домашних хозяйств Галина Самохлеб.

За чертой крайней бедности находились 47 тысяч человек, 85% из которых также сельчане.

- Уровень крайней бедности по стране составил 0,8%. Такой же показатель за 2016 год. Крайне бедных не отмечено в Таласской, Джалал-Абадской, Ошской областях и в городе Бишкек. В Чуйской области показатель снизился на 1,4%, в Нарынской на 0,6%. А вот в Баткенской области он увеличился на 3,1% и в Оше на 1,2%, - отчитался Нацстатком.

В ведомстве даже подсчитали сумму дефицита средств, который испытывало население в 2017 году.

- Острый дефицит средств составил 9 млн 317 тыс. 300 сомов, что почти на полтора млн сомов больше, чем в 2016-ом. Стоит отметить, что для расчета уровня бедности используется стоимость потребления, которая напрямую зависит от доходов населения. В свою очередь, они были увеличены от заработных плат на 13%, от индивидуальной трудовой деятельности на 10,4% и социальных трансфертов на 10,7%. Большое влияние на материальное благополучие народа, особенно южных регионов, оказывают доходы от деятельности трудовых мигрантов. Если исключить этот показатель, уровень бедности возрастет в среднем с 25,6% до 34%. В частности, в Баткенской области бедность повысится с 40,5% до 60,2%, в Ошской с 14,3% до 32,5%, в Джалал-Абадской с 32,6% до 43%, в городе Ош с 33,5% до 41,5%. Но значительное воздействие доходы трудовых мигрантов оказывают на уровень крайней бедности. В регионах этот показатель при исключении денежных переводов из-за рубежа повысится с 0,8% до 8,1%! – подчеркнула Галина Самохлеб.

В заключение представители Нацстаткома заявили, что есть большой риск перехода существенной части населения из категории небедных в категорию бедных.

Для справки: черта бедности в 2017 году составила 32 тыс. 93 сома в год на душу населения, крайней бедности – 17 тыс. 471 сом. Иными словами, за чертой бедности те, кто может потратить на себя в месяц 2674 сома. За чертой крайней бедности – 1455 сомов.