Нацстатком подсчитает доходы от проституции и торговли наркотиками

Национальный статистический комитет Кыргызстана начнет подсчитывать неучтенные доходы от торговли наркотиками и оказания интимуслуг. Это сообщила главный специалист Управления экономической статистики и национальных счетов Наргиза Кунева.
- Сейчас мы только прорабатываем этот вопрос. Для начала мы получим достоверные сведения от МВД. Затем составим методологию расчета. Пока данных у нас нет, - отметила Наргиза Кунева.
Специалист предоставила информацию о так называемой ненаблюдаемой экономике в республике за 2016 год.
- В практике национальной статистики в понятие ненаблюдаемой экономики входит скрытая (уклонение от налогов) и неформальная деятельность. В частности, она отмечена в строительстве, оптово-розничной торговле, деятельности гостиниц и ресторанов, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Объем неучтенных доходов оценен со стороны производства в 117 млрд. сомов. Доля в ВВП от ненаблюдаемой экономики возросла с 23,8% до 24,5%, - таковы данные Нацстаткома.