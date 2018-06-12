Нацстатком подсчитает доходы от проституции и торговли наркотиками

Национальный статистический комитет Кыргызстана начнет подсчитывать неучтенные доходы от торговли наркотиками и оказания интимуслуг. Это сообщила главный специалист Управления экономической статистики и национальных счетов Наргиза Кунева.

- Сейчас мы только прорабатываем этот вопрос. Для начала мы получим достоверные сведения от МВД. Затем составим методологию расчета. Пока данных у нас нет, - отметила Наргиза Кунева.

Специалист предоставила информацию о так называемой ненаблюдаемой экономике в республике за 2016 год.