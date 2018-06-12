Наказывать за "ала качуу" нужно всех причастных!

Родственников "жениха", причастных к "ала качуу", надо судить по статье "соучастие", и для этого Уголовный Кодекс менять не надо. Об этом в разговоре с VB.KG сказал экс-военный прокурор КР Кубатбек Кожоналиев.

- В уголовном праве есть такое понятие, как "соучастие". Это подстрекатели, пособники, лица, которые напрямую не участвуют ни в чем, но способствуют совершению преступления. Чтобы за похищение невест привлекали родственников, достаточно того, чтобы эта статья заработала. А для этого в обществе надо создать атмосферу нетерпимости. И с "ала качуу", и с коррупцией надо бороться одинаково: не соглашаться участвовать в преступлениях. Нужна прозрачность и гласность. Надо привлекать общественность и СМИ. Иначе мы так и будем видеть поломанные судьбы. Не было у кыргызов такой дикой традиции, ее кто-то придумал. Для брака нужно согласие двух сторон в любой религии.

С Кубатбеком Кожоналиевым согласна и экс-судья Клара Сооронкулова:

- Если смотреть с чисто юридической точки зрения, то необходимости в дополнительных статьях или мерах нет. Есть понятие "соучастие", и этого достаточно. Разумеется, мера наказания должна зависеть от конкретных действий. Если, как рассказывают, бабушки ложатся на порог, если хватают за руки, физически или психологически давят на девушку, то за это надо привлекать. Но тут многое зависит от жертвы. Она сама должна рассказать, что произошло и указать на тех, кто именно это делал.

Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает, что надо изменить статью, по которой судят за похищение невесты. Там сказано: "вопреки" воле, и это, по его мнению, делает закон неработающим.

- Если же мы уберем слово "вопреки" из статьи, то можно завести дело не только на похитителя, но и на тех, кто ему помогал, и на мать в том числе. Иногда, кстати, инициатором кражи является вовсе не мужчина, а его родители. Мать просит невестку, требует срочно жениться, и сын сдается, хватает девушку на улице и приводит ее домой: мол, вот тебе рабочая сила, надевай платок, будет женой. Невест крадут по сговору и группой лиц – за это можно давать от 5 до 10 лет. И тогда разговор пойдет по-другому. Матери побоятся, мужчины тем более. Привлекать к ответственности надо всех, - подчеркнул политик.

В кризисном центре "Сезим" VB.KG сообщили, что информационная кампания в Кыргызстане велась и раньше, но результатов так и не удалось добиться. За похищение не привлекли не только родственников, но и самих "женихов". Поэтому без изменений в законе все-таки обойтись не удастся.

- За соучастие у нас не привлекают. И у нас законом не предусмотрено наказание для родственников и людей, которые поддерживают "ала качуу". Сейчас общественность и представители государства говорят о том, что надо готовить законодательно ужесточение за похищение невесты и переводить его в разряд "похищение человека". В Кыргызстане были проекты, в рамках которых проходили информационные мероприятия по разъяснению дискриминационной практики "ала качуу". Говорили и с родственниками, которые участвуют в похищениях. Но, как мы видим, результаты точечные, не повлиявшие на ситуацию в целом. Сейчас, когда идет волна общественного порицания после трагедии с Бурулай, появилась надежда на успех. Но меры должны быть комплексными. Надо поменять законы и продолжать работу с простыми людьми.

В центре также пожаловались, что без информационной поддержки законы не работают даже при четко прописанных условиях.

- Законодательством сегодня предусмотрены санкции в отношении ранних браков и полигамии тоже, но они не работают на местах, там такие нарушения никто и не регистрирует. То есть нужны меры по воздействию на структуры и процессы, санкционирующие дискриминационные практики. Возможно нужны какие-то спецмеры.

Какие именно спецмеры могут подействовать, эксперты центра ответить пока затрудняются.