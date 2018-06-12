Учредитель одного из вузов КР "наколол" студентов на 145 000 долларов

В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с коллективным заявлением (более 50 человек) обратились иностранные студенты, обучающиеся в одном из вузов города Бишкек, по факту незаконного завладения денежными средствами.

В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что в период с сентября по декабрь 2017 года каждым из заявителей (студентов) были переданы одному из учредителей указанного образовательного учреждения денежные средства в сумме 2 900 долларов США в счет оплаты за обучение. Однако со стороны ответственных лиц не были выписаны подтверждающие документы (квитанции), кроме того, внесенные денежные средства не были оприходованы в кассе, что привлекло к отчислению по мотивам неоплаты контракта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по установлению причастных лиц из числа руководителей (учредителей вуза), сообщает пресс-служба Финпола.

Уточним, что речь идет только о 50 официальных заявлений. По ним сумма ущерба, по заявлению иностранных студентов, составляет порядка 145 тысяч долларов. А сколько еще тех учащихся, которые заявление еще не написали, но также пострадали от учредителя этого вуза?

Наименование учебного заведения не раскрывается в интересах следствия, пояснили в Финполе.