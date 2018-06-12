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MegaCom продолжает увеличение мощности и ёмкости сети

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Компания MegaCom на постоянной основе улучшает качество предоставляемых услуг связи как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах страны, запуская новые базовые станции 2G/3G/4G.

Сегодня благодаря своему телефону абоненты решают важные вопросы, смотрят видео, ищут необходимую информацию, общаются в соцсетях и мессенджерах. Поэтому техническими специалистами компании регулярно ведутся работы по улучшению качества связи и мобильного интернета. Так, более стабильными голосовыми услугами и передачей данных теперь могут воспользоваться жители городов Бишкек, Чолпон-Ата, Каракуль, Ош, сёл Военно-Антоновка, Ак-Кудук и Хун-Чи Чуйской области, а также Башкы-Терек Джалал-Абадской области.

Всю территорию покрытия MegaCom можно посмотреть на карте покрытия на официальном сайте компании.

URL: https://www.vb.kg/371441
Теги:
#MegaCom
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