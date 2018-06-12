В Бишкеке открыт Исламский финансовый центр "Бакай Банка"

В Бишкеке 11 июня 2018 года торжественно открыт Исламский финансовый центр ОАО "Бакай Банк". Открытие финансового центра, работающего по исламским принципам финансирования, это важнейшее событие для Кыргызстана. "Бакай Банк" стал первым традиционным финансовым институтом, который получил лицензию также и на ведение деятельности по исламским принципам. Более того, "Бакай Банк" сделал это первым в СНГ и стал лидером этого перспективного направления на всем постсоветском пространстве.

В Исламском финансовом центре "Бакай Банка" можно получить полный спектр финансовых услуг по исламским принципам банковского дела. В частности, центр предоставляет кредиты на покупку мелкой бытовой техники, автомобилей, квартир, а также финансирует бизнес.

При этом исламское финансирование значительно отличается от традиционного банкинга и в большей степени учитывает интересы клиентов.

Как рассказал директор центра Талант Керимбаев, исламское финансирование работает так: по заявке клиента центр покупает необходимую недвижимость или движимое имущество. После товар перепродается клиенту в рассрочку. При этом если обычный банк накидывает маржу в виде торговой наценки и включает другие свои расходы, то в исламском банкинге наценка зависит только от сроков. На один месяц дается одна наценка, на год - другая.

Центр работает по международным стандартам Шариата. А это значит, что такое понятие, как ростовщичество, полностью исключается. В результате продукты Исламского финансового центра "Бакай Банка" становятся выгоднее клиентам. И важно, что услугами центра может воспользоваться любой желающий, не зависимо от вероисповедания.

Самый первый

По словам председателя правления ОАО "Бакай Банк" Аалы Уманкулова, над открытием Исламского финансового центра больше года работала целая команда единомышленников. В результате этого "Бакай Банк" первым на территории СНГ получил лицензию на исламское финансирование в рамках традиционного банкинга.

"Принципы работы исламского центра направлены на развитие экономики нашей страны: вовлечение новых контрагентов, рост кредитования и мобилизацию ресурсов для диверсификации экономики. Уже с первого дня работы Исламский финансовый центр будет оказывать полный спектр услуг по исламскому финансированию", – сказал Аалы Уманкулов.

Огромный потенциал

Международный сертифицированный специалист по исламским финансам и страхованию и председатель Шариатского совета Исламского финансового центра ОАО "Бакай Банк" Ринат Габбасов считает, что потенциал исламского финансирования в Кыргызстане огромный. И связано это с тем, что в стране создана вся необходимая законодательная база.

По его словам, уже сейчас финансовый центр стартует с широкой линейкой финансовых продуктов. Но в будущем она будет только увеличиваться. И в краткосрочной перспективе продукты исламского банкинга могут заменить больше половины традиционных банковских продуктов.

"Я уверен, что исламский банкинг будет развиваться в Кыргызстане и странах СНГ семимильными шагами. Сейчас у Кыргызстана есть все шансы стать лидером в этом направлении. В стране есть хорошее законодательство, высок спрос и интерес среди населения. Будущее за исламским банкингом. Не стоит ждать, что кто-то придет со стороны и даст денег. На самом деле чуда нет, и мы сами должны развивать себя, сами решать, что нам нужно и продвигать это. Уже сейчас мы видим, что элементарно даже по нагрузке на call-центр "Бакай Банка" вопросов по исламскому банкингу больше, чем по традиционному. И это ярко демонстрирует интерес населения", - сказал Ринат Габбасов.

Председатель совета добавил, что исламские принципы финансирования активно развиваются не только в странах исламского мира. Широкое распространение исламский банкинг получил и в европейских странах. Активнее всего он развивается в Великобритании, где уже 25 исламских центров и два полноценных исламских банка.

"Исламский банкинг эта очень хорошая альтернатива традиционному банку, потому что его принципы более справедливые. Они учитывают интересы всех сторон, а не только банкира. В Кыргызстане уже есть полная законодательная база для этого и стране нужно только продолжать развивать это направление", – отметил Ринат Габбасов.

Шаг в будущее

Почетный гость открытия Исламского финансового центра председатель Союза Банков Кыргызстана Анвар Абдраев заявил, что начало работы такого института, это огромный шаг для всей страны.

В банковской системе КР появился отличный альтернативный вариант традиционным финансовым услугам. Не удивительно, что открывает первый Исламский финансовый центр именно "Бакай Банк", потому что он лидер по инновациям в банковском секторе. Он был первым на валютном рынке, по направлению драгоценных металлов, проектному финансированию и многому другому.