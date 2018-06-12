Дастанбек Джумабеков поздравил Валентину Матвиенко с Днем России

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков направил телеграмму Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко, в которой поздравил с Днем России.

В частности в поздравительной телеграмме говорится:

"От имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех депутатов Совета Федерации с государственным праздником – Днем России!

С большим удовольствием отмечаю динамичность и продуктивность кыргызско-российских отношений. Уверен, что связи двух стран, основанные на дружбе и взаимной поддержке, будут и впредь развиваться в интересах наших народов.

Убежден, что успешное взаимодействие наших парламентов внесет значительный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Со своей стороны, выражаю готовность приложить все необходимые усилия для углубления и укрепления диалога между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во благо двух народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемая Валентина Ивановна, крепкого здоровья, счастья и успехов на Вашем ответственном государственном посту, а российскому народу – мира и процветания".