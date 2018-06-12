Мэрия столицы просит жителей микрорайона №7 запастись питьевой водой

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 13 июня 2018 года в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтных работ в 7 микрорайоне с 10:00 до 18:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома №19,20,21. С 10:00 до 14:00 часов воды не будет в жилых домах №№14,15,16,17,18,23/2.

Давление питьевой воды будет снижено в жилых домах №: 1,2,3,4,23,25,27,28, СШ №20 и дошкольной образовательной организации для слабослышащих №174.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население запастись питьевой водой.