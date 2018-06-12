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F*ck Trump! Предложил Де Ниро и сорвал овации

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- ВБ
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На церемонии вручения театральных премий "Тони" легендарный актер Роберт Де Ниро весьма жестко высказался в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Mediaite.

"Больше я не призываю "сбросить" Трампа!", - заявил актер со цены и уточнил, каков теперь его призыв.

"I"m going to say this - fuck Trump!" the actor exclaimed at the famed Broadway award ceremony. "It"s no longer "Down with Trump," it"s Fuck Trump!", - цитирует его слова Mediaite.

Нецензурное заявление Де Ниро вызвало бурные аплодисменты, переросшие в овацию. К слову, выступления актера транслировалось в прямом эфире американского канала CBS.

URL: https://www.vb.kg/371450
Теги:
США, театр, Дональд Трамп
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