F*ck Trump! Предложил Де Ниро и сорвал овации

На церемонии вручения театральных премий "Тони" легендарный актер Роберт Де Ниро весьма жестко высказался в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Mediaite.

"Больше я не призываю "сбросить" Трампа!", - заявил актер со цены и уточнил, каков теперь его призыв.

"I"m going to say this - fuck Trump!" the actor exclaimed at the famed Broadway award ceremony. "It"s no longer "Down with Trump," it"s Fuck Trump!", - цитирует его слова Mediaite.

Нецензурное заявление Де Ниро вызвало бурные аплодисменты, переросшие в овацию. К слову, выступления актера транслировалось в прямом эфире американского канала CBS.