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Проект детальной планировки центра Бишкека будет дополнен

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- ВБ
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В мэрии столицы обсудили доработки, которые необходимо внести в Проект Плана детальной планировки центральной части города Бишкек

В зале заседаний муниципалитета столицы с участием мэра Бишкека Албека Ибраимова и председателя Бишкекского городского кенеша Алмаза Кененбаева состоялось рабочее совещание для доработки исполнителем Проекта Плана детальной планировки центральной части города Бишкек.

Специалисты МП "Бишкекглавархитектура" обобщили все представленные предложения и замечания в Сводный список, а также упорядочила их по направлениям и провела необходимый анализ, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе заседания участники обсудили предложения и замечания, которые были представлены для доработки Проекта ПДП, а также озвучили дополнительные замечания, которые необходимо включить в сводный список.

По итогам заслушанных мнений принято решение в срок до сентября текущего года Государственному проектному институту градостроительства и архитектуры доработать Проект Плана детальной планировки центральной части города Бишкек с учетом озвученных замечаний и предложений.

На заседании также приняли участие вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев, начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, депутаты Бишкекского городского кенеша, авторы Проекта – Государственный проектный институт, представители общественных организаций, члены Союза архитекторов КР, специалисты МП "Бишкекглавархитетура" и других структурных подразделений муниципалитета.

URL: https://www.vb.kg/371451
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, Бишкек
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