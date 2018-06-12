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Преступники несколько лет вымогали у бизнесменов "мзду" за покровительство

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- ВБ
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В середине мая 2018 года оперативниками Службы криминальной милиции МВД была получена информация, что члены некой преступной группы занимаются вымогательством денег у предпринимателей.

В ходе проверки данной информации стало известно, что жертвой группы вымогателей стал житель Чуйской области. Злоумышленники не первый год, угрожая физической расправой, под предлогом покровительства с их стороны, ежемесячно выбивали денежные средства от трех до двадцати тысяч сомов, и такое продолжалось до сих пор. Сотрудники 3-управления СКМ МВД установили, что лица, занимающиеся вымогательством, имеют тесные связи с организованными преступными группировками.

На основании собранных документов по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.170 ч.2 "Вымогательство" УК Кыргызской Республики. В рамках уголовного дела сотрудниками криминальной милиции предпринимался комплекс мер, направленных на установление и задержание данной группы.

При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции сумели установить организатора преступления, им оказался гражданин М.А. 1994 года рождения, уроженец Чуйского района. Указанное лицо содержится под стражей в СИЗО и проходит в качестве подсудимого по факту убийства с особой жестокостью, совершенного на территории Кеминского района. По данным СКМ он, находясь под стражей, планировал наезды и вымогательства у бизнесменов.

С целью задержания остальных членов преступной группы с поличным сотрудниками 3-го управления СКМ МВД совместно с бойцами СОБР была проведена спецоперация. Так в ходе дальнейших мероприятий при получении предмета вымогательства - денежных средств, задержаны следующие лица: гражданин М.Р.1986 года рождения, и гр. К.Э. 1974 года рождения, оба жители г.Токмок

Обнаруженные в ходе обыска у членов преступной группы предметы служат

доказательственной базой по уголовному делу. Изъятые вещи приобщены к уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД.

URL: https://www.vb.kg/371452
Теги:
вымогательство, ОПГ, МВД
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