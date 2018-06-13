Как облачные технологии изменят финансовый сектор

Цифровые технологии, основанные на облачном хранении данных, кардинально меняют подход к ведению бизнеса в финансовом секторе. Соответствующим образом меняется и модель потребления банковских услуг пользователями.

Рынок платежей находится на пороге нового этапа, когда эту услугу начнут предоставлять социальные сети и мессенджеры. В Китае потребители уже могут расплачиваться за услуги и покупки с помощью электронного кошелька социальной сети WeChat. Развивать платежи через мессенджер также планируют Facebook и Telegram.

По прогнозу KPMG, к 2030 году банки в физическом смысле исчезнут для клиентов – они будут пользоваться исключительно электронными помощниками. Например, уже сегодня голландский онлайн-банк Knab создал систему на базе облачных аналитических сервисов Microsoft Azure и Microsoft Dynamics, которая помогает клиентам контролировать финансовую ситуацию. В личном кабинете, доступном с любого устройства как приложение, аккумулируется вся финансовая информация пользователя (о транзакциях с банковских счетов, кредитах, активах и др.) даже в том случае, если его финансовая активность распределена между различными банками.

Цифровые технологии Microsoft помогают банкам развиваться и достигать высоких показателей эффективности.

По результатам проведенного исследования американского банковского сектора в 2006 году, облачные технологии использовали 30 % всех американских банков, а в 2012 году - 50 %. По прогнозам, к 2020 году около 90 % всех американских банков перейдут на облачные автоматизированные системы.

За последнее время технологии значительно преобразовали мир бизнеса, и одном из самых заметных изменений - внедрение облачных технологий в финансовом секторе. Разберем подробнее вопрос, как облачные технологии Microsoft помогают бизнесу.

"Альфа-Банк" снизил риски критичных для бизнеса операционных ошибок, которые могут привести к штрафным санкциям и отзыву у банка лицензии. Это стало возможным благодаря единой информационной системе, построенной на базе Microsoft SharePoint, которая позволила автоматически оповещать сотрудников об обновлении нормативных документов компании.

"Ранее сотрудникам банка приходилось использовать в работе многостраничные регламенты (иногда объёмом свыше 100 страниц), обновленные версии которых распространялись недостаточно оперативно. К тому же отсутствие единой актуальной базы данных усложняло поиск нужной информации, что в свою очередь повышало риски возникновения операционных ошибок, которые могут обойтись банку очень дорого, включая штрафные санкции ЦБ за несоблюдение сотрудниками установленных правил, – прокомментировала Мария Шевченко, главный операционный директор Альфа-Банка.

"Мы выбрали платформу Microsoft SharePoint, потому что она позволила создать единое информационное пространство, добавить нужный именно банку функционал и при этом остаться в рамках сроков и бюджета. Решение признано экономически эффективным и будет распространено по всем департаментам и филиалам в ближайший год. Это позволит нам избавиться от четырех сотен баз данных Lotus Notes, поддержка которых требует серьезных вложений", – комментирует Александр Жариков, ведущий эксперт системы управления знаниями.

Старейший кировский региональный банк ОАО КБ "Хлынов" реорганизовал обслуживание своей сети банкоматов с помощью инструментов машинного обучения облака Microsoft Azure в целях статистического расчета необходимого объема зарезервированных средств для снятия клиентами банка. Это позволило банку ввести в оборот дополнительные 250 млн рублей в месяц (4 млн долларов).

Применение сервисов машинного обучения из облака Microsoft Azure позволило ОАО КБ "Хлынов" снизить объем резервируемых денежных средств в банкоматах до 16-20% от среднемесячного остатка на картах: он возрос до 1,2 млрд рублей, а резервируемая сумма составила 200-230 млн рублей. Освободившиеся средства банк смог использовать для решения других операционных задач, в частности для кредитования своих клиентов.

"Уверен, что в будущем большинство банковских процессов будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Благодаря таким инструментам, бизнес-процессы становятся, с одной стороны, гораздо эффективнее, с другой – на уровень экономичнее", – комментирует зампредправления ОАО КБ "Хлынов" Александр Втюрин.

В ближайшем будущем банк "Хлынов" планирует провести внедрение дополнительных инструментов прогнозной аналитики облака Microsoft Azure для продуктивного использования информации, накопленной более чем за 25 лет работы с клиентами.

Согласно недавно опубликованному рейтингу "Интерфакс – Центр экономического анализа", темпы роста активов АО КБ "Хлынов" по отношению к концу предыдущего года составили 7,9%, а прирост капитала – 8,4%.

Как и в большинстве крупных коммерческих организаций, в "Промсвязьбанке" (Москва) аналитические задачи достигли того уровня зрелости, когда использование для ключевых отчетов разрозненных источников данных стало тормозить нормальное развитие бизнеса. "Лоскутная" финансовая и управленческая отчетность не позволяет получить цельную картину состояния дел, не застрахована от появления ошибок из-за несогласованности данных и недостаточного качества их подготовки и способна привести к серьезным просчетам в контроле финансовой деятельности и принятии важных решений.

Как справиться с этой проблемой, хорошо известно: необходимо единое хранилище, которое консолидирует информацию, поступающую из разных источников, способно поддерживать большие массивы данных и постоянный рост их объемов, обеспечит подготовку данных для аналитической обработки. Во второй половине 2000-х финансовый департамент "Промсвязьбанка" инициировал проект по созданию хранилища данных и управленческой отчетности на платформе Microsoft SQL Server - СУБД с поддержкой оперативной аналитической обработки (OnLine Analytic Processing, OLAP).

Решение оказалось настолько эффективным с точки зрения возможностей реализации аналитических задач и при этом несложным и удобным в использовании, что по функциональности быстро закрыло основные потребности финансового департамента в отчетах и послужило платформой для развития отчетности и аналитических задач других подразделений.

Для небольших компаний и стран сложилась неоднозначная ситуация. Как говорит Владислав Ли, директор корпоративных продаж Microsoft СНГ, для них наступили самые лучшие и вместе с тем самые худшие времена. Например, Эстония - показатель того, как маленькая страна может стать передовой цифровой страной в СНГ. "Сегодня за один год можно стать компанией с капитализацией в несколько миллионов долларов и за один день в результате одной ошибки потерять миллиарды. Microsoft предлагает всем компаниям современные продукты и решения. Наша стратегия нацелена на облачные технологии, AI, ML которые призваны дать шанс лучшим компаниям добиться большего успеха. Здесь нет барьеров для "амбициозных" компаний банковской, добывающей, обрабатывающей, телекоммуникационной и других сфер".

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что уже сегодня возможности банковского сектора значительно расширяются при применении облачных технологий в рабочем процессе. Новые технологии сокращают капитальные затраты, повышают доходность компании и удобство пользования их услугами для клиентов.