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Кыргызстанцам будет крайне полезно сопряжение ЕАЭС и ЕС

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- Виктория Григоренко
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Политологи рассказали, при каких условиях это возможно.

Сопряжение Европейского и Евразийского союза добавят в ежегодный доход кыргызстанцев до 25 евро. Об этом сообщил заведующий Евразийским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, научный сотрудник ИИАСА и главный редактор портала "Евразийские Исследования" Юрий Кофнер на научно-практической конференции "Роль Кыргызстана в концепции "Большая Евразия".

По его словам, проводились широкомасштабные исследования по поводу такой перспективы.

- Но возможно это лишь при условии полного снятия тарифных и нетарифных барьеров между объединениями. Анализ также показывает, что от сопряжения ЕАЭС и ЕС больше выиграет сахарная отрасль. Объем производства может вырасти почти в 4 раза. Возможно увеличение продаж овощей, фруктов и орехов. Но стоит помнить, что производство в Кыргызстане не отвечает требованиям Европейском союза. Это касается лабораторий по определению качества продукции. Если Кыргызстан выполнит все условия, будет соответствовать регламентам ЕАЭС, то чисто с технической точки зрения у него будет шанс выйти на европейский рынок, - заключил эксперт.

Он отметил, что есть и интерес Европейского союза в таком сотрудничестве.

- Так как нацелен ЕС на получение следующих выгод: либерализацию торговли, т.е. увеличение экспорта; введение национального режима для европейского бизнеса, улучшение антимонопольного регулирования (облегченный доступ на евразийский рынок); энергетическую безопасность (предложения), - пояснил Кофнер.

Интересы ЕАЭС, по мнению российского эксперта, включают защиту более чувствительных и неконкурентоспособных отраслей, привлечение европейских инвестиций, трансфер технологий для модернизации экономики и энергетическую безопасность (спроса).

- "Большая Евразия" - это проект "Большого евразийского партнерства", подразумевающий сопряжение региональных интеграционных процессов на всем евразийском материке и создание общего пространства "от Лиссабона до Шанхая". Прежде всего, подразумевается создание транспортно-логистических коридоров и сетей зон свободной торговли, расширение и усиление торгово-экономического сотрудничества, а также интеграция интеграций, т. е. объединение интеграционных блоков. Это все направлено на развитие торговли, транспортной инфраструктуры и привлечение инвестиций. К примеру, такие цели преследуют проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Международный транспортный коридор "Север-Юг", - отметил эксперт.

Под "объединением интеграционных блоков", по словам спикера, принято понимать потенциальный формат общего пространства ЕС и ЕАЭС.

В свою очередь, политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир" Игорь Шестаков заявил, что ЕАЭС, в первую очередь, необходимо устранить проблемы внутри союза.

- В прошлом году Евразийская экономическая комиссия опубликовала замечательный труд, так называемую "Белую книгу", содержащую информацию о согласованных препятствиях на внутреннем рынке ЕАЭС. Всего в документе зафиксировано 60 препятствий, которые мешают глубокой интеграции в рамках союза. Хочется, чтобы эта работа получила реальное продолжение и наполнение. Что касается конкретно нашей страны, то на международных форумах Кыргызстан часто вспоминают как страну Евразийского экономического союза с самой большой концентрацией нелегально ввезенных товаров. Сразу начинают вспоминать контрабанду на рынке "Дордой". Добросовестные предприниматели не должны страдать из-за негативного имиджа. Дорогу для контрафактной продукции необходимо закрыть, - отметил Шестаков.

Политолог также добавил, что борьба с контрабандой не должна стать политическим инструментом.

- Нельзя допустить того, чтобы одна страна смогла сыграть роль в экономической судьбе другой. Я думаю, что эти вопросы будут решены в текущем году. Ведь Россия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2018 году, уделяет им особое внимание, - резюмировал Шестаков.

Мнение по поводу роли Кыргызстана в перевозке китайских товаров в страны ЕАЭС и Европу рассказал председатель комитета промышленной политики, экспорта и инфраструктуры Торгово-промышленной палаты КР Кубат Рахимов.

- Необходимо изучить, какая именно роль уготована Кыргызстану в глобальной транспортной системе, проанализировать, что ввозить, как и для чего. Только ограниченная номенклатура товаров рентабельна при перевозке из Азии в Европу и тем более в обратном направлении.

Говоря о китайской продукции, хотел бы остановиться на обуви. Именно обувь из Китая необходимо перевозить сухопутным путем, ведь от транспортировки по морю она портится, а самолетом получается слишком дорого. Это потенциальная ниша, которую необходимо сделать полноценным реэкспортным направлением, - выделил эксперт.

А вот заместитель директора филиала Фонда "Евразийцы – новая волна", политолог Денис Бердаков отметил, что геоэкономика Евразии - поле не только больших возможностей, но и огромных вызовов.

- Здесь речь, прежде всего, идет о центре материка - Центральной Азии и ее сложном географическом и политическом окружении, где сходятся интересы глобальных игроков. С европейской точки зрения, основные угрозы для региона – это терроризм и незаконный оборот наркотиков из Афганистана, Пакистана и арабского мира.

Бердаков уверен, что в настоящее время китайская инициатива Экономического пояса Шелкового пути - единственный международный проект, направленный на развитие транзитного потенциала Центральной Азии.

- Концепция ЭПШП, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является не интеграционным проектом исключающего характера, а проектом сотрудничества открытого типа. Данная концепция не исключает уже существующие механизмы регионального сотрудничества такие, как Евразийский экономический союз. Однако странам ЕАЭС нужно будет координировать между собой действия в отношении ЭПШП. Иначе сопряжение, о котором сейчас много говорится, может свестись к набору двусторонних проектов между Пекином и странами ЦА. К тому же, США пытается проложить в Центральной Азии "Новый шелковый путь", который должен связать регион не по горизонтали, а по вертикали, и вывести товары ЦА к Индийскому океану, - заключил политолог.

Напомним, в мероприятии приняли участие политологи и экономисты из России и Кыргызстана, профессорско-преподавательский состав бишкекских вузов, а также молодежные лидеры столицы.

Организаторами конференции выступили Фонд "Евразийцы – новая волна", Клуб региональных экспертов КР "Пикир" и Академия государственного управления при Президенте КР (АГУПКР) в партнерстве с аналитическим порталом "Евразийские исследования".

URL: https://www.vb.kg/371459
Теги:
Европейский союз, ЕАЭС, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Karina Karimova
13.06.2018, 19:45
Карма: +63
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 22
Комментариев: 90

Теперь это будет называться "сопряжение". Хоть какие новые термины придумывайте, суть у нас одна - переферийная отсталая аграрная страна. Никакая сельхозпродукция, якобы экологически чистая, никому не нужна. Даже рашка отказывается, а они размечтались - завалим ЕС своими фруктами. А про европейских инвесторов - забудьте. С таким колхозбайским менталитетом никакой европейский инвестор не придет. Только китайцы остаются, которые будут проводить свою экспансию при помощи мягкой силы т.е. в виде грантов и дешевых кредитов. 

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