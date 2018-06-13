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С 16 июня в Бишкеке закроют еще несколько улиц

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- ВБ
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С 16 июня на реконструкцию закрывается несколько отрезков городских улиц, сообщают в Управлении капитального строительства.

Для проведения дорожных работ будет закрыта улица Усенбаева ниже проспекта Жибек Жолу. На участке протяженностью один километр между БЧК и проспектом Жибек Жолу будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Работы будут вестись в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" и продлятся до 15 июля текущего года.

На реконструкцию также закроется очередной участок улицы Айни. Дорожные работы будут вестись в рамках проекта "Восстановление автомобильных дорог города Бишкек" между проспектом Чингиза Айтматова (Мира) и улицей Токтоналиева. Они продлятся до 30 августа. За это время будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры.

Муниципалитет Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы пользоваться альтернативными вариантами проезда.

URL: https://www.vb.kg/371462
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Горожанин
13.06.2018, 12:01

Когда мэрия возьмется за ул.Жукеева-Пудовкина?

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Андрей
13.06.2018, 14:27

Да,Жукейка ниже Физкультурного просто ужас. А ведь она,можно сказать,центральная улица по количеству транспорта.

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