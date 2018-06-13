В Германии состоялся показ фильма "Жамиля" на немецком языке

11 июня 2018 года в городе Халле (Германия), в рамках 90-летия Героя Кыргызской Республики, Народного писателя Кыргызской Республики Чынгыза Айтматова, состоялся показ фильма "Жамиля" на немецком языке.

Перед показом фильма, писатель-айтматовед, литературный критик Ирмтрауд Гучке, на протяжении многих лет специализирующаяся на изучении творчества великого писателя, кратко рассказала о фильме, а также ответила на интересующие вопросы, сообщает МИД КР.

Ирмтрауд Гучке, обращает внимание ведомство, вносит большой вклад в дело распространения и популяризации творчества Чынгыза Айтматова, о чем подробно описывается в ее авторской книге "Обещание журавлей". В частности, Ирмтрауд Гучке активно организовывает в Германии и других странах Европы различные мероприятия, посвященные Народному писателю, и делится своими воспоминаниями о творчестве Айтматова.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ФРГ Эринес Оторбаев поблагодарил присутствующих за участие в мероприятии, а также отметил, что Чынгыз Айтматов был великим мыслителем, и до настоящего времени творчество писателя вызывает большой интерес у читателей со всего мира.

"Радует, что молодое поколение в Кыргызстане также уделяет большое внимание творчеству писателя, а авторские работы Чынгыза Айтматова имеют эстетический и воспитательный характер", - подчеркнул посол.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, а фильм "Жамиля" произвел незабываемые впечатления для зрителей.