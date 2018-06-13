"Безопасный город" будет реализован в 2019 году. Но это не точно...

На правительственном часе в Жогорку Кенеше рассматривается вопрос реализации проекта "Безопасный город".

По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, в настоящее время на перекрестках Бишкека тестируется оборудование, фиксирующее 6 видов нарушений ПДД.

- Мы планируем довести это количество до 14. Всего с момента установки оборудования зафиксировано более 113 тысяч нарушений ПДД. Реализация проекта пройдет в 2 этапа. Первый будет реализован в 2018-2019 гг. Он охватит город Бишкек, автодороги Бишкек – Чалдовар, Бишкек – Кемин и другие. А в 2019-2020 гг. - в городах Ош, Жалал-Абад, Каракол, на автодорогах юга и востока страны, - сообщил первый вице-премьер.

Напомним, правительство Кыргызстана пытается запустить проект "Безопасный город" с 2012 года. После первого конкурса МВД планировало заключить договор с одной из пекинских компаний на $85 млн, но во время изучения документов ведомство пришло к выводу, что бумаги были составлены несоответствующим образом. В итоге договор денонсировали, так как он не имел под собой ни экономической, ни правовой базы.

В январе 2015 года МВД вновь объявило тендер на реализацию проекта "Безопасный город". Однако ведомство провалило проект, ссылаясь якобы на нарушения в тендере.

В начале 2018-го после разрыва очередного контракта с инвестором (компанией "Хуавей"), правительство Сапара Исакова решило частично реализовать проект своими силами.

В апреле на четырех перекрестках в центре города были установлены камеры, работающие в тестовом режиме.

После того, как произошла смена кабмина, новый премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что продолжит реализацию проекта.

Намерения у чиновников, конечно, благие. Но как в этот раз пойдет процесс, наперед загадывать не будем. Вдруг опять - фальстарт.