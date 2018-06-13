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В Жогорку Кенеше вновь предложили всем водителям пересдать на права

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- Оксана Гут
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В Жогорку Кенеше на правительственном часе рассматривается вопрос реализации проекта "Безопасный город".

В своем выступлении первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что большинство ДТП происходят в Бишкеке и Оше по вине водителей.

- За несколько лет количество ДТП увеличилось в 10 раз. Больше половины - 57% от общего числа аварий - регистрируются в Бишкеке и Оше. При этом 86,2% дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей. Причинами становятся опасные маневры на дороге, выезд на встречную полосу и подобные нарушения ПДД. Из-за превышения скорости погибло более 300 человек, - сообщил депутатам Кубатбек Боронов.

В связи с чем нардеп от фракции "СДПК" Айнуру Алтыбаева обратилась к министру внутренних дел.

- Водители не знают правил дорожного движения, культуры вождения. Есть такая возможность - провести пересдачу для всех на водительские права? – спросила Алтыбаева.

- Это возможно. Мы сейчас готовим соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. Чтобы провести пересдачу для тех, у кого водительские права на руках. А тем, кто только проходит обучение, необходимо уделять должное внимание, - ответил Кашкар Джунушалиев.

Уважаемые автомобилисты!

URL: https://www.vb.kg/371467
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Кубатбек Боронов, Кашкар Джунушалиев, ДТП, Ош, смертность, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
мэсний
13.06.2018, 12:28

после 35-40 лет водителей можно не проверять..может  теоретически они не помнят правила но водят машину по правилам на так называемом автомате..т.е. за время большого стажа вождения они уже с закрытыми глазами на практике все расскажут...а вот молокососов надо проверять..особенно девушек..и женщин..

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читатель
13.06.2018, 12:31

Что за бред?

Неужели г-жа Алтыбаева от фракции "СДПК" не понимает, что дело в безнаказанности? И тот, кто вылетает на красный сигнал светофора по встречной полосе на скорости 120 в городе плевать хотел на пересдачу? 

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Адилет
13.06.2018, 12:43

Кайрадан коррупциялык жолду корсотушотко .ойлонуп тактап сунуш кылышса жакшы болмок

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Ликбез
13.06.2018, 12:55

Вначале нужно самих парламентариев и членов кабинета проверить на айкю.

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Мурат
13.06.2018, 13:13

это опять же породит коррупцию в этой сфере кто покупал так же купит это не выход!!!!

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А давайте
13.06.2018, 13:30

А давайте все депутаты сдадут тест на IQ ???

+1
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Гость
13.06.2018, 13:38

Может сначала депутаты сдадут экзамен на знание Регламента ЖК?

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Сталинбек
13.06.2018, 13:47

мэсний

после 35-40 лет водителей можно не проверять..может  теоретически они не помнят правила но водят машину по правилам на так называемом автомате..т.е. за время большого стажа вождения они уже с закрытыми глазами на практике все расскажут...а вот молокососов надо проверять..особенно девушек..и женщин..

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Ayperi Tynystanova
13.06.2018, 13:48
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 58

ну почему наши депутаты и те кто должны делать нашу жизнь лучше, делают ее только хуже. 

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Андрей
13.06.2018, 14:21

Ликбез

Вначале нужно самих парламентариев и членов кабинета проверить на айкю.

Ликбез

Вначале нужно самих парламентариев и членов кабинета проверить на айкю.

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Н и Н
13.06.2018, 14:41

А не пошли бы вы господа депутаты, в жопу. Более актуальных проблем хватает. Доводите дела до конца к примеру ТЭЦ, Кумтор,Музей,свое оброзование)))

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Timur S
13.06.2018, 16:00
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Пусть сотрудники ГАИ сами правила изучат, перед с.Киргшелк если ехать из Бишкека, стоит пост гаи, перед ним знак снизить скорость и обгон запрещен, самого знака что это пост ДПС нет,(пост функционируют) сотрудники ДПС стоят в 200 метрах от поста с радаром, и штрафуют. На вопрос законности они комментируют что знак ограничения стоит, отменяющего знака или перекреста тож нет. А на мое замечание что сей знак действует только при проезде поста они отвечают так знака что это пост нет. внимание вопрос кто оказался вне закона, пост ДПС или сотрудники ДПС или что то я не понял и мне надо пересдавать?

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