В Жогорку Кенеше вновь предложили всем водителям пересдать на права

В Жогорку Кенеше на правительственном часе рассматривается вопрос реализации проекта "Безопасный город".

В своем выступлении первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что большинство ДТП происходят в Бишкеке и Оше по вине водителей.

- За несколько лет количество ДТП увеличилось в 10 раз. Больше половины - 57% от общего числа аварий - регистрируются в Бишкеке и Оше. При этом 86,2% дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей. Причинами становятся опасные маневры на дороге, выезд на встречную полосу и подобные нарушения ПДД. Из-за превышения скорости погибло более 300 человек, - сообщил депутатам Кубатбек Боронов.

В связи с чем нардеп от фракции "СДПК" Айнуру Алтыбаева обратилась к министру внутренних дел.

- Водители не знают правил дорожного движения, культуры вождения. Есть такая возможность - провести пересдачу для всех на водительские права? – спросила Алтыбаева.

- Это возможно. Мы сейчас готовим соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. Чтобы провести пересдачу для тех, у кого водительские права на руках. А тем, кто только проходит обучение, необходимо уделять должное внимание, - ответил Кашкар Джунушалиев.

Уважаемые автомобилисты!