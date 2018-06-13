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Женщина из Тараза обнаружила послание от рабыни из Кыргызстана

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- ВБ
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Жительница Тараза (Казахстан) нашла на резинке купленных детских брюк послание "Помогите, я в рабстве", пишет ИА "NewTimes.kz".

"Добрый вечер, дорогие друзья, сегодня 10 июня 2018 год. Эти брюки, моей дочери по поясу малы, поэтому мы вытащили резину, и обнаружили надпись "Помогите я в рабстве район Лебединовка", ― рассказала женщина в сопровождение к видеоролику, который моментально разлетелся по соцсетям.

На кадрах женщина показывает, как нашла эту запись.

Единственное село Лебединовка, ближайшее к Таразу - в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.

"Вечерка" уже обратилась с запросом в правоохранительные органы.

URL: https://www.vb.kg/371468
Теги:
Казахстан, рабство, Кыргызстан
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Комментарии
ФБР
13.06.2018, 13:11

Правоохранительные органы должны незамедлительно отреагировать на данный вопрос

Возможно будет поздно 

Никто не может быть задержан или подвергнут лишению свободы.

В Конституции КР содержатся нормы, которые гарантируют человеку всестороннюю защиту его прав и свобод

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