Женщина из Тараза обнаружила послание от рабыни из Кыргызстана

Жительница Тараза (Казахстан) нашла на резинке купленных детских брюк послание "Помогите, я в рабстве", пишет ИА "NewTimes.kz".

"Добрый вечер, дорогие друзья, сегодня 10 июня 2018 год. Эти брюки, моей дочери по поясу малы, поэтому мы вытащили резину, и обнаружили надпись "Помогите я в рабстве район Лебединовка", ― рассказала женщина в сопровождение к видеоролику, который моментально разлетелся по соцсетям.

На кадрах женщина показывает, как нашла эту запись.

Единственное село Лебединовка, ближайшее к Таразу - в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.

"Вечерка" уже обратилась с запросом в правоохранительные органы.