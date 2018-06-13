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В Бишкеке задержан велосипедный вор

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- ВБ
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В феврале этого года в Бишкеке прошла серия велосипедных краж. С заявлениями в УВД Октябрьского района обращались жители города, у которых велосипеды исчезли либо с лестничной площадки, либо со двора дома.

Принятыми мерами сотрудниками УВД Октябрьского района был задержан 16-ти летний К.А., житель Чуйской области, и передан в следственную службу. По данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 Уголовного кодекса КР (Кража).

Задержанный отпущен под поручительство близких родственников. Часть похищенных велосипедов была обнаружена в доме похитителя, а часть - у скупщиков. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый причастен к шести аналогичным преступлениям.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/371470
Теги:
кража, Октябрьский район, Бишкек, УВД
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Комментарии
Эламан
13.06.2018, 14:19

Можно фото велосипедов?

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