В Бишкеке задержан велосипедный вор

В феврале этого года в Бишкеке прошла серия велосипедных краж. С заявлениями в УВД Октябрьского района обращались жители города, у которых велосипеды исчезли либо с лестничной площадки, либо со двора дома.

Принятыми мерами сотрудниками УВД Октябрьского района был задержан 16-ти летний К.А., житель Чуйской области, и передан в следственную службу. По данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 Уголовного кодекса КР (Кража).

Задержанный отпущен под поручительство близких родственников. Часть похищенных велосипедов была обнаружена в доме похитителя, а часть - у скупщиков. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый причастен к шести аналогичным преступлениям.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.