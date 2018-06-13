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10 тонн арбузов так и не доехали до потребителей в Кыргызстане

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- ВБ
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12 июня 2018 г. в местности Арка Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал гражданина Республики Таджикистан, который пытался вне пункта пропуска ввезти из Таджикистана в Кыргызстан около 10 тонн арбузов.

Гражданин Таджикистана Дж.К., 1983 г.р., на грузовой автомашине марки Mercedes-Benz 1223 был задержан в 50-ти метрах от линии кыргызско-таджикской государственной границы при попытке нелегального проезда на территорию Кыргызстана.

Со слов задержанного, он планировал реализовать продукцию в Кыргызстане, а так как у него отсутствовали соответствующие документы на товар, то Дж.К. решил проехать в объезд пункта пропуска.

В соответствии со ст. 389 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности на гражданина Таджикистана был наложен административный штраф.

Задержанный и изъятый груз были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП.

Информация предоставлена Отделом по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

О судьбе арбузов не сообщается.

URL: https://www.vb.kg/371471
Теги:
Погранслужба, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
Кыке
13.06.2018, 15:27

."..О судьбе арбузов не сообщается..."

Сьели их..сьели... не пропадать же добру.

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