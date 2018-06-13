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Корь в Бишкеке. Что провоцирует рост количества заболевших?

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- Виктория Григоренко
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Пользователи соцсетей обеспокоены информацией о якобы растущем количестве детей, заболевших корью.

Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев заверил, что вспышки заболевания в столице и Кыргызстане нет.

- На данный момент в нашем медучреждении с диагнозом корь лежат трое детей. Всего с января 2018 года по сегодняшний день такой диагноз подтвердился у 90 человек. Эпидемией это назвать нельзя. Например, за 2015 год при вспышке кори к нам обратилось 6 тысяч человек. Сейчас ситуация стабильная, и паниковать по этому поводу не стоит, - отметил Аалиев.

Конечно, в последнее время число заболевших значительно увеличилось из-за отказа многих родителей от обязательной календарной прививки детям, подчеркнул главврач.

- Это касается и России, где как раз наблюдалась в этом году вспышка этого заболевания. Но есть и те, кто поступил с таким диагнозом и после получения вакцины. Таких пациентов в нынешнем году выявлено 21 из тех 90 случаев. В чем причина, сказать сложно, возможно, речь идет об определенном типе иммунитета, либо некачественной прививке. Но в большинстве случаев она весьма эффективна, - сказал Аалиев.

Обычно вирус имеет сезонный характер, и в летнее время погибает. Поэтому в ближайшее время таких диагнозов станет мало. Но опасность заболевания в том, что первые 5 дней до начала сыпи оно выглядит как ОРВИ.

- Корь характеризуется повышенной температурой тела и белыми пятнами во рту. Затем сыпью покрывается лицо, шея и грудь. Если запустить заболевание, то оно может перейти, скажем, в тяжелую форму пневмонии, что очень опасно для детей, или поразить органы дыхания. Поэтому необходимо своевременное обращение в больницу при подозрении на корь. Излечить ее амбулаторно невозможно. Лечение происходит только стационарно, - предупредил Аалиев.

К тому же, отметил главврач, болезнь очень заразна как для несовершеннолетних, так и для непривитых взрослых.

- Поэтому пациентов, у которых мы при обращении заподозрили этот диагноз, принимают в отдельном помещении. Чего не скажешь про поликлиники, куда многие заболевшие обращаются до "инфекционки". Проблема еще и в том, что многие родители всячески скрывают контакт ребенка с инфицированными или наличие оных в своем подъезде, соседнем дворе и т.д. В итоге из-за того, что изоляция больного была затянута, мы получаем не одного, а сразу несколько заразившихся. Поэтому призываем граждан честно предоставлять информацию врачам, ведь от нее, в первую очередь, зависит здоровье ваших детей и близких, - добавил Гулжигит Аалиев.

Корь (лат. morbilli) - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, характеризующееся высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Заболевание передается воздушно-капельным путем - вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источником инфекции обычно выступает больной корью в любой форме.

По оценкам ВОЗ, в мире от кори умерло около 160 тысяч человек, большинство - дети в возрасте до пяти лет. У 10 процентов несовершеннолетних при отсутствии надлежащей медицинской помощи заболевание заканчивается смертельным исходом.

URL: https://www.vb.kg/371472
Теги:
Минздрав, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан
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