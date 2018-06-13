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Читатель "Вечерки" предлагает использовать для тушения пожаров... дроны

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- ВБ
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"Добрый день, "Вечений Бишкек", предлагаю такую идею. На базе пожарной станции и МЧС создать подразделение пожаротушения дронами, как на видео, которое я прилагаю. Данное видео было снято, кажется, в Китае. Задействование таких дронов в пожаротушении принесёт неоценимую пользу для всего города и общества.

Снимет такие проблемы, как: пожаротушение высотных здании 10 и более этажей, снимет необходимость прокладки круговых проездов для пожарной машины, увеличивает в разы оперативность и скорость. Так как дрон использует порошковое средство для пожаротушения (оно намного эффективно водяного), то вещи, оставленные в спешке, не пострадают.

В свете последних событий, и в каких масштабах казнокрадство, не вижу проблем с финансированием, при большом желании можно найти деньги. Данную систему можно запустить в тестовом варианте, связав их с автоматическим оповещением о пожарах. Буду благодарен если вы этим заинтересуетесь, так как этой пойдет на благо всей страны и безопасности людей", - написал в "Народную новость" Рахим.

URL: https://www.vb.kg/371479
Теги:
пожар, дрон
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