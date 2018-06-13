В связи с предстоящим празднованием Орозо айта, столичная милиция переходит на усиленный режим несения службы.

15 июня в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействуют более полутора тысяч сотрудников милиции.

Вокруг Старой площади Бишкека вводится временное ограничение движения в утреннее время:

- пр. Чуй от ул. Абдрахманова до ул. Тоголока Молдо.

- ул. Абдымомунова от ул. Абдрахманова до ул. Логвиненко.

- ул. Фрунзе от ул. Абдрахманова до ул. Тоголока Молдо.

- ул. Тыныстанова от ул. Фрунзе до пр. Чуй.

- Бульвар Эркиндик от ул. Фрунзе до ул. Абдымомунова.

- ул. Логвиненко от пр. Чуй до ул. Киевская.

В связи с усиленными мерами безопасности посещение Старой площади осуществляется через проходы с контрольно-пропускным оборудованием (металлодетекторами).

Уважаемые горожане и гости столицы!

Просим вас с пониманием отнестись к требованиям сотрудников милиции, осуществляющих досмотр, принимаемые меры направлены исключительно на обеспечение безопасности горожан.

На место проведения айт намаза запрещен пронос крупных и объемных предметов, колюще-режущих, горючих и взрывоопасных материалов, оружия любого типа, салютов и фейерверков. Все запрещенные предметы будут изыматься в пунктах досмотра.

Водителям необходимо заранее планировать маршрут движения и выбирать подходящие места парковок, не нарушая и не ограничивая порядок движения транспорта.