В Бишкеке появился новый сквер

В Бишкеке на пересечении улиц Дэн Сяопина и Садыгалиева открылся новый сквер, который будет радовать горожан и станет излюбленным местом для отдыха.

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" на протяжении двух месяцев обустраивали территорию на площади 1890 м2. Были проведены работы по планированию территории, выборке корыта и завозу грунта.

На подготовленной земле "Бишкекзеленхоз" посадил 13 крупномерных саженцев липы, 20 хвойных деревьев. Также была разбита клумба, где рабочими предприятия было посажено 5 тысяч 500 штук различных однолетних цветов и 24 кустарника пузыреплодника и вейгелы.

Для полива зеленых насаждений была установлена комбинированная поливочная система – дождевание и капельное орошение протяжённостью 700 погонных метров.

Наряду с этим со стороны МП "Тазалык" в сквере были установлены барьерные ограды, скамейки, урны для мусора и камеры наблюдения. Для маленьких посетителей сквера была обустроена детская площадка для подвижных игр.

Напомним, что ранее этот участок не был обустроен и являлся местом торговли строительными материалами и стихийной парковкой автомашин.