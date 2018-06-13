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Выявлена коррупционная схема в ГУОБДД

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовой полиции) выявлена коррупционная схема по незаконному получению денежных средств со стороны должностных лиц ГУОБДД МВД КР.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что сотрудники ГУОБДД МВД КР злоупотребляя своим должностным положением при выявлении административных правонарушений по фактам незаконной остановки и стоянки (парковки) транспортных средств осуществляли эвакуацию транспортных средств на штрафные стоянки, при этом, часть автомашин после получения денежных средств от владельцев (на руки) выдавали без составления соответствующих административных документов (протоколов).

За два дня из 90 эвакуированных автотранспортных средств, административный протокол был выписан всего на 30, предварительный ущерб государственному бюджету за два дня составил более 60 тысяч сомов (Штраф 1000 сом, услуги эвакуатора 1350 сомов).

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313-1 (получение взятки) и 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

13 июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ГСБЭП при ПКР при участии сотрудников ОВР по городу Бишкек СВР МВД КР с поличным задержан младший инспектор ДПС УОБДД ГУВД по городу Бишкек.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371492
Теги:
ГУБДД, коррупция
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