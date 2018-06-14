Жогорку Кенеш КР признал удовлетворительным отчет Счетной палаты

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики сегодня, 13 июня, на пленарном заседании признал удовлетворительным отчет о деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики за 2017 год.

Председатель Счетной палаты Улукбек Марипов, выступая с докладом, рассказал об основных результатах аудиторской деятельности за прошлый год, мероприятиях по совершенствованию системы государственного аудита, антикоррупционной политике.

Он проинформировал, что в 2017 году проаудированы 2 673 объекта аудита. По результатам аудиторской деятельности выявлено финансовых нарушений на 2 млрд 153,7 млн сомов, резервов и потерь бюджета – 9 млрд 471,8 млн сомов, нерационально использованных средств – 351,0 млн сомов.

Всего от общей суммы выявленных финансовых нарушений, резервов и потерь бюджета, нерационально использованных средств подлежат возмещению 2 млрд 594,1 млн сомов. По состоянию на 01.04.2018 г. возмещено 2 млрд 11,9 млн сомов, коэффициент возмещаемости составил около 80%.

Улукбек Марипов отметил наличие характерных практически для каждого государственного органа нарушений, которые, несмотря на направляемые Счетной палатой в адрес объектов аудитов предписания с указанием тех или иных нарушений и мер по их сокращению и предупреждению, повторяются из года в год. "Так, одними из них являются нарушения при выплате заработной платы, которые включают в себя не только переплаты и необоснованные выплаты, но и факты нарушений норм соответствующего законодательства в действующей системе оплаты труда. В отчетном году такого рода нарушений выявлено на 617,5 млн сомов. Наиболее крупные суммы выявлены в системе образования – 132,6 млн сомов, Государственной регистрационной службе – 26,2 млн сомов и Фонде обязательного медицинского страхования – 14,5 млн сомов", - рассказал глава Счетной палаты, добавив, что на втором месте идут нарушения в области налогового и таможенного законодательства на 321,3 млн сомов, на третьем – освоение средств капитальных вложений, в частности факты завышения стоимости или оплаты невыполненных строительно-монтажных работ в дорожно-транспортной системе, на 226,3 млн сомов.

В своем выступлении председатель также затронул тему взаимодействия Счетной палаты с правоохранительными органами. Он подчеркнул, что в отчетном периоде в правоохранительные органы по выявленным в ходе аудитов нарушениям для соответствующего рассмотрения направлен 51 материал на 593,8 млн сомов. Из них по 23 материалам возбуждены уголовные дела, по 13 материалам аудиторских мероприятий проводится соответствующая работа, в 15 случаях приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Также за отчетный период от правоохранительных органов поступило 80 постановлений о назначении аудитов. Из них только по 11 постановлениям проведены соответствующие аудиторские мероприятия, в 69 случаях – отказано. Основной причиной отказа в проведении аудитов являлось то, что со стороны правоохранительных органов при назначении аудитов не всегда устанавливался круг вопросов, подлежащих рассмотрению специалистами Счетной палаты, исходя из компетенции органа государственного аудита.

Подводя итоги выступления, председатель отметил, что в целом в 2017 году Счетной палатой обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее Конституцией КР, Законом "О Счетной палате КР" и иными нормативными правовыми актами. Касаясь планов на текущий год Улукбек Марипов сообщил, что ведомством продолжается работа по совершенствованию своей деятельности, внедрению передовых практик проведения аудита, развитию человеческих ресурсов. "Мы нацелены на институциональное развитие, продолжение и форсирование проводимых реформ в части повышения эффективности управления государственными активами и укрепления финансовой дисциплины", - заключил Улукбек Марипов.