В Бишкеке на реконструкцию будет закрыт участок улицы Садырбаева

По информации столичного Управления капитального строительства, с 16 июня будет закрыт на реконструкцию верхний участок улицы Садырбаева (Баха) от улицы Семетей до улицы Масалиева (Южная Магистраль).

Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", будет заменено дорожное покрытие и установлены дорожные бордюры. Завершатся работы 30 октября текущего года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать альтернативные варианты маршрутов для передвижения на автомобильном транспорте.