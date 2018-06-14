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В Бишкеке на реконструкцию будет закрыт участок улицы Садырбаева

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- ВБ
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По информации столичного Управления капитального строительства, с 16 июня будет закрыт на реконструкцию верхний участок улицы Садырбаева (Баха) от улицы Семетей до улицы Масалиева (Южная Магистраль).

Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", будет заменено дорожное покрытие и установлены дорожные бордюры. Завершатся работы 30 октября текущего года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать альтернативные варианты маршрутов для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/371494
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
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