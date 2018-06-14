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Столичные хозсубъекты проверяют на предмет соблюдения санитарных норм

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- ВБ
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По информации Октябрьской районной администрации, Санитарно-экологическая инспекция совместно с МТУ №9 комиссионно провели рейдовые мероприятия по проверке санитарного состояния прилегающей территории хозсубьектов по улице Юнусалиева.

В ходе обхода были проведены разъяснительные беседы с арендаторами и владельцами субъектов о необходимости привести в надлежащий вид прилегающую территорию.

Нарушителям санитарных норм и правил были выписаны протоколы об устранении замечаний. Работа в данном направлении будет продолжена.

URL: https://www.vb.kg/371495
Теги:
проверки, санитария, Бишкек
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