Столичные хозсубъекты проверяют на предмет соблюдения санитарных норм

По информации Октябрьской районной администрации, Санитарно-экологическая инспекция совместно с МТУ №9 комиссионно провели рейдовые мероприятия по проверке санитарного состояния прилегающей территории хозсубьектов по улице Юнусалиева.

В ходе обхода были проведены разъяснительные беседы с арендаторами и владельцами субъектов о необходимости привести в надлежащий вид прилегающую территорию.

Нарушителям санитарных норм и правил были выписаны протоколы об устранении замечаний. Работа в данном направлении будет продолжена.