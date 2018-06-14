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В Бишкеке демонтировано 73 гаража, препятствующих строительству дороги

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- ВБ
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Управлением землепользования и строительства столичной мэрии демонтировано 73 металлических гаража.

Демонтаж произведен во исполнение постановления мэрии столицы "О концепции развития дорожной сети г. Бишкек на 2015-2018 годы", целью которого является модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, увеличение пропускной способности, создание безопасных условий для участников дорожного движения.

В ходе выполнения дорожно-строительных работ на пересечении улиц Суюмбаева и Боконбаева установлено, что данная улица находится в зоне реконструкции дороги.

В случае отсутствия владельца, объект опечатывается, и демонтаж производится с находящимися в нем материальными ценностями без компенсации возможного материального и морального ущерба. При этом уполномоченный орган не несет ответственности за целостность объекта и других ценностей.

Также в рамках реконструкции дорог для строительства тротуара демонтирован металлический забор общей длиной 35 метров по улице Малдыбаева.

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии совместно с остальными городскими службами будут продолжены работы по демонтажу объектов, подпадающих под строительство дорог для разгрузки центральных улиц города, будут продолжены работы по демонтажу самовольных объектов на территории столицы.

URL: https://www.vb.kg/371497
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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