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"Наша дочь умерла в 16.15...". Отец обвинил врача в убийстве своего ребенка

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- Виктория Григоренко
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Некто Арсланбек перечеркнул труд своих высокопрофессиональных коллег. Отец задал несколько неприятных вопросов врачам и властям

Скандалы в перинатальном центре №4 города Бишкек происходят с регулярным постоянством. Так, в августе прошлого года там умерла роженица. В итоге сиротами остались один трехлетний ребенок и появившиеся на свет близнецы. В марте 2018 года пациенты обвинили в гибели ребенка врачей, не оказавших своевременно помощь беременной женщине. Итог – гибель ребенка. Не прошло и полгода – новая смерть.

Причем, речь идет не только о квалификации врачей-неонатологов, но и о несоблюдении ими даже элементарных норм гигиены, обязательных для реанимационных отделений. Историю о случившейся трагедии в стенах перинатального центра поведал на популярном форуме "Дизель", пользователь под ником "Econom".

Стиль автора сохранен полностью.

"11 июня 2018 года в 4 роддоме мы потеряли нашу доченьку. Родилась она раньше срока, 29 недель, по экстренным показаниям – эклампсия. Высокое давление у мамы сбить не смогли и решили, что нужно срочно делать кесарево сечение.

Операцию сделали очень хорошо. Спасибо огромное Жамиле Мариповой - врач от бога!

Ребенка поместили в детскую реанимацию, в кювез. Вес ребенка 1,275 гр. - 3 стадия недоношенности.

Что сразу не понравилось, то это разговоры с врачами-неонатологами. Это заранее запугивание всевозможными последствиями, суть которых сводится к следующему: если и выживет ребенок, то все равно будет инвалидом, да и шансов на выживание очень мало. Это человеческим языком, врачи же "сыпят" терминами. Делается это специально - идет психологическая подготовка родителей к тому, что если будет что-то не так, то вас предупреждали. Я понимаю, что гарантий в таких делах никто не может дать, но можно это делать как-то более тактично, разговаривать на "человеческом" языке, без обилия терминов? Не у всех высшее медицинское образование! Да и не стоит так запугивать, и так очень тяжело.

Но это, пожалуй, единственный минус, возможно и субъективный взгляд, через призму наших эмоций и тревог. Коллектив неонатологов в отделении – профессионалы. У ребенка взяты были все анализы, показатели для этого срока были в норме, никаких воспалительных процессов и инфекций обнаружено не было. Началась борьба за жизнь девочки.

На 3 день нам сообщили, что у ребенка случилось кровоизлияние в желудочек мозга. О том, что это может произойти, нас предупреждали. На этом сроке 28-30 недель у 80% таких детишек происходит такое из-за незрелости сосудов, а вот после 32 недель такая вероятность всего 2%.

Разница всего в 2 недели и такая страшная статистика.

Кроме того, у ребенка появилось кровотечение из ЖКТ, перестала работать перильстатика кишечника. Но, слава Богу, кровотечение удалось остановить. Жизнь ребенка была как на качелях, то надежды наши росли, то мы впадали в отчаяние.

Далее у ребенка началась инфекция всего организма (сепсис). Как попала инфекция в организм, четкого ответа мы не получили. Назывались возможные варианты. Но это можно понять: не все же стерильно: – воздух, пеленки, 100 процентов нельзя обработать все инструменты и прочее. Много ли ребенку надо в таком ослабленном состоянии?

Ребенок лежал в кювезе весь в проводах, трубках, питание ему уже давали капельным путем. Мы молились, заглядывали врачам в глаза, фактически жили возле отделения, уезжая только на поиски необходимых лекарств, препаратов и т.д. Главный вопрос теперь был один – есть ли ШАНС? Врачи отвечали, что шанс небольшой, но есть, делаем все, что можем.

Так прошло 5 долгих дней. С понедельника, когда родилась наша доченька, до пятницы. А вот суббота и воскресенье у врачей выходные. В эти дни были незнакомые нам дежурные врачи, по виду стажеры, все без бейджиков. Суббота прошла без изменений, врач сдал ребенка в таком же состоянии, как и получил по смене.

А вот в воскресенье 10 июня увиденное повергло меня в шок!!! С утра я приехал к ребенку. Мне сказали, чтобы в палату я не входил, т.к. приехал вызванный хирург и будет осматривать ребенка Дверь в палату была открыта, там были в униформе новый дежурный врач и еще один мужчина в пыльных сандалиях, уличной одежде, без халата, который копошился у открытой кювезы с моим ребенком. Меня аж затрясло.

Хотелось закричать – это же реанимация!!! Вы что творите??? Когда они вышли, этот "доктор" представил мужчину, как приходящего хирурга. Я готов был убить обоих сразу же в коридоре. Как можно в таком виде допускать кого-то к ребенку? После увиденного, я не уверен, что он даже руки обработал перед осмотром. Преодолев в себе естественное желание схватить их за грудки, я попросил их описать ситуацию.

Дежурный "доктор" что-то промямлил про тяжелое состояние ребенка. Бейджика у него не было, потом мне сказали, что зовут его Арсланбек. Из его невнятных, путаных обрывочных фраз я понял только одно - он сам ничего не знает, не вникал и ему нужно чтобы дежурство прошло гладко. Я не стал устраивать скандал, рассудив, что моя вспышка гнева может ребенку навредить. С очень тяжелым предчувствием беды я уехал из отделения.

Во второй половине дня мы с женой вновь приехали в отделение, зашли в палату, где находилась наша девочка, но там лежал другой ребенок! Сердце наше остановилось… Бросились искать персонал. Выяснилось, что девочку переместили в другую палату. Причину никто не смог сказать, "доктора" Арсланбека не было в отделении.

Дисплей на кювезе, который показывает данные влажности, температуры воздуха, температуры тела был отключен. На вопрос: почему не работает кювез – был получен ответ: "А ей жарко стало, мы отключили!!!" Даже я, не медик, понимаю, что есть режимы температуры и влажности, которые должны поддерживаться непрерывно!!! У ребенка нет терморегуляции. В кювезе создаются максимально благоприятные условия для жизнедеятельности ребенка! Я забил тревогу.

Тогда меня стали убеждать, что на самом деле все работает, просто не показывает дисплей.

Сказали, ждите доктора. Примерно через полчаса появился "доктор" Арсланбек. На вопросы – по какой причине переместили ребенка, был получен ответ – а там аппарат ИВЛ лучше! А тому ребенку, которого положили там, аппарат можно и "хуже"? И вообще, как аппараты могут быть хуже или лучше? Они или в рабочем состоянии или нет!

"Почему отключен дисплей?", "Работает ли кювез сейчас в нужном режиме для ребенка?". Когда стали разбираться, он ушел в палату, вернулся и сказал, что "Дисплей заработал!", т.е. кювез был действительно не подключен и не работал в нормальном режиме.

Мне стало страшно, я не знал, и до сих пор не знаю, сколько в таком режиме пробыл ребенок, для чего "доктор" проявил такую "самостоятельность", но я понял, что ШАНС у моего ребенка он отнял.

Утром в понедельник мы были уже в отделении. "Доктор" сдавал смену пришедшим врачам. Состояние ребенка ухудшилось до критического, лицо отекшее, один глазик заплывший. Сказали, что ребенок перестал самостоятельно мочиться и этот "доктор" поставил ей катетер. Как только я это услышал, я думал, что потеряю сознание – как он, не знающий элементарных правил дезинфекции, с полным отсутствием логики в действиях, явно со знаниями ниже уровня среднестатистической медсестры мог поставить катетер такой крохе???

Весь ужас его воскресного дежурства калейдоскопом мелькал у меня перед глазами. "доктор" стоял и что-то "блеял", сдавая врачам отчет по нашей девочке. Теперь понятно, почему я пишу слово "доктор" только с маленькой буквы и в кавычках?

Неонатологи сказали, что сделают, что смогут. Примерно в 16.30 мы подъехали вновь в больницу, на крыльце увидели "доктора", который увидев нас отвернулся и сделал вид, что разговаривает по телефону. Поднялись в отделение, зашли в комнату, где лежала наша доченька, на том месте уже в кюзете лежал другой ребенок. Наша дочь умерла в 16.15.

Весь удар разговора с нами приняла на себя заведующая отделением. "доктора", естественно, не было.

Мы не стали делать судмедэкспертизу, похоронили нашу роднульку на следующий день. Во-первых, не хотелось, чтобы резали нашу кроху, ковырялись в ней. Во-вторых, в нашей системе доказать непрофессионализм оказания врачебной помощи и халатности практически невозможно, т.к. круговая врачебная порука. "Сегодня я скажу, что коллега совершил ошибку, а завтра меня "сдадут" свои же".

Для чего я это тогда все написал? Первая причина, это личная: поговорить с Арсланбеком мне уже вряд ли удастся. Арсланбек, надеюсь, что до тебя дойдут эти строки, передадут коллеги или знакомые.

Очень хотелось тебе задать эти вопросы, глядя в глаза. Но ты показал уже истинное свое лицо, и наверняка начнешь прятаться.

Но, если бы я тебя увидел, то спросил:

1. У тебя самого то дети есть? Ты их когда-нибудь терял? Ты когда-нибудь опускал гроб со своим долгожданным малышом в могилу??? Ты перечеркнул труд всех своих коллег, начиная с гинеколога, которая вела всю беременность, труд врачей реанимации, куда поступила моя жена и где ее пытались нормализовать, чтобы продлить беременность, труд акушерской бригады, проведшей блестяще операцию, спасавшей жизнь маме и ребенку, недельный труд всего коллектива отделения реанимации новорожденных. Всех!!! Одним свои дежурством!!! Ты отнял у ребенка Шанс на жизнь.

2. Зачем ты вообще шел в медицинскую профессию? Ты понимал, что не можешь там учиться, ты разводил сессию за сессией, получил диплом доктора, не обладая минимальными знаниями, пролез в роддом работать, считая, что надо там крутятся большие деньги и надо быстрее отбить затраты на диплом. Сколько еще жизней детей уйдет на тот свет, если ты будешь продолжать дежурить самостоятельно? Может, тебе стоит задуматься, и уйти из медицины? Займись другим делом, уйди на стройку, таксуй, занимайся чем хочешь, но уйди из медицины. Хоть горя никому приносить не будешь!

Вообще, же проблема намного глубже. И такие арсланбеки, это лишь верхушка айсберга нашей медицины. Все начинается с мединститутов, где "учатся" и получают дипломы неучи, поддерживаемые толстыми кошельками родителей.

Преподаватели, ставя экзамен в зачетку студенту за деньги, подумайте, а если завтра на хирургическом столе окажется ваш ребёнок, внук, близкий человек? Вы что творите?!!! Деньги вы с собой в могилу не заберете!!!

Врачи-профессионалы, в каждом вашем коллективе работает такой Арсланбек. Вы знаете, что он неуч, что он не врач, но вы оставляете их на самостоятельные дежурства, операции. Именно с вашего попустительства происходят такие вещи! Вы не боретесь за чистоту в своих рядах, за честь белых халатов. Неужели вам уже все равно??? Что толку тогда в вашем профессионализме, если арсланбеки его сводят на нет?

Чиновники, вы прекрасно знаете о сложившейся коррупционной схеме. Позвольте вас спросить, а где вы собираетесь лечиться? Ну, понятно, за границей. И детей там же рожаете. Но могут быть в любой момент такие ситуации, когда вы в экстренном порядке окажетесь под скальпелем арсланбека, или окажетесь в реанимации во время его дежурства. Не страшно? Что на том свете будете делать со своими деньгами? Какое здравоохранение вы оставите своим внукам, правнукам?".

URL: https://www.vb.kg/371499
Теги:
дети, новорожденный, родильный дом, смертность, Минздрав
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
14.06.2018, 13:40
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 30
Минусов: 3
Комментариев: 65

Власть очнись. До каких пор такое будет? 

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Petosh
14.06.2018, 14:22

У нас медицина движется назад, много неквалифицированных врачей урвачей. Одна врачебная ошибка может перечеркнуть целую жизнь. Тетю мою так "лечили"

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фыва
14.06.2018, 14:27

1000 раз вспоминаю добрым словом советское образование!   А сейчас ((((((( .......   Преступники те, кто за плату ставит зачёты и продаёт дипломы, преступники те, кто покупает дипломы и "работают", заведомо зная, что они не способны лечить людей, что они потенциальные тихие убийцы!  Преступники те, кто создал и поддерживает это безобразие!

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Гор
14.06.2018, 14:34

Только когда такие арсланбеки будут знать что за погубленную жизнь будут отвечать своей по принципу око за око только тогда они быстро отсеются вообще минздрав самое прогнившее министерство медики творят что хотят деградация полная скоро народ начнет самосуд потому что от государства недождешся справедливости если ты не большая шишка и так во всех сферах жизни куда ни плюнь везде хамство злость не профессианализм отсутствие культуры рвачество и откровенная тупость. 

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Gulua
14.06.2018, 14:35

Primite moi iskrenie soboleznowanie,derjites i krepites.samo jizn nakajet takix ne uchow arslanbekow,kogda sami okajytsia w takoi situaczii.

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Борсок
14.06.2018, 14:44

Сказочный Папаша однако , ребёнок не доношен четверть срока , вскрытиях не делали , при чем тут этот врач «асылбек» или как там его , не известно о возможных патологиях организма и причина смерти , если мать не должным образом отнеслась к беременности так это её личная проблема ....

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