"Наша дочь умерла в 16.15...". Отец обвинил врача в убийстве своего ребенка

Некто Арсланбек перечеркнул труд своих высокопрофессиональных коллег. Отец задал несколько неприятных вопросов врачам и властям

Скандалы в перинатальном центре №4 города Бишкек происходят с регулярным постоянством. Так, в августе прошлого года там умерла роженица. В итоге сиротами остались один трехлетний ребенок и появившиеся на свет близнецы. В марте 2018 года пациенты обвинили в гибели ребенка врачей, не оказавших своевременно помощь беременной женщине. Итог – гибель ребенка. Не прошло и полгода – новая смерть.

Причем, речь идет не только о квалификации врачей-неонатологов, но и о несоблюдении ими даже элементарных норм гигиены, обязательных для реанимационных отделений. Историю о случившейся трагедии в стенах перинатального центра поведал на популярном форуме "Дизель", пользователь под ником "Econom".

Стиль автора сохранен полностью.

"11 июня 2018 года в 4 роддоме мы потеряли нашу доченьку. Родилась она раньше срока, 29 недель, по экстренным показаниям – эклампсия. Высокое давление у мамы сбить не смогли и решили, что нужно срочно делать кесарево сечение.

Операцию сделали очень хорошо. Спасибо огромное Жамиле Мариповой - врач от бога!

Ребенка поместили в детскую реанимацию, в кювез. Вес ребенка 1,275 гр. - 3 стадия недоношенности.

Что сразу не понравилось, то это разговоры с врачами-неонатологами. Это заранее запугивание всевозможными последствиями, суть которых сводится к следующему: если и выживет ребенок, то все равно будет инвалидом, да и шансов на выживание очень мало. Это человеческим языком, врачи же "сыпят" терминами. Делается это специально - идет психологическая подготовка родителей к тому, что если будет что-то не так, то вас предупреждали. Я понимаю, что гарантий в таких делах никто не может дать, но можно это делать как-то более тактично, разговаривать на "человеческом" языке, без обилия терминов? Не у всех высшее медицинское образование! Да и не стоит так запугивать, и так очень тяжело.

Но это, пожалуй, единственный минус, возможно и субъективный взгляд, через призму наших эмоций и тревог. Коллектив неонатологов в отделении – профессионалы. У ребенка взяты были все анализы, показатели для этого срока были в норме, никаких воспалительных процессов и инфекций обнаружено не было. Началась борьба за жизнь девочки.

На 3 день нам сообщили, что у ребенка случилось кровоизлияние в желудочек мозга. О том, что это может произойти, нас предупреждали. На этом сроке 28-30 недель у 80% таких детишек происходит такое из-за незрелости сосудов, а вот после 32 недель такая вероятность всего 2%.

Разница всего в 2 недели и такая страшная статистика.

Кроме того, у ребенка появилось кровотечение из ЖКТ, перестала работать перильстатика кишечника. Но, слава Богу, кровотечение удалось остановить. Жизнь ребенка была как на качелях, то надежды наши росли, то мы впадали в отчаяние.

Далее у ребенка началась инфекция всего организма (сепсис). Как попала инфекция в организм, четкого ответа мы не получили. Назывались возможные варианты. Но это можно понять: не все же стерильно: – воздух, пеленки, 100 процентов нельзя обработать все инструменты и прочее. Много ли ребенку надо в таком ослабленном состоянии?

Ребенок лежал в кювезе весь в проводах, трубках, питание ему уже давали капельным путем. Мы молились, заглядывали врачам в глаза, фактически жили возле отделения, уезжая только на поиски необходимых лекарств, препаратов и т.д. Главный вопрос теперь был один – есть ли ШАНС? Врачи отвечали, что шанс небольшой, но есть, делаем все, что можем.

Так прошло 5 долгих дней. С понедельника, когда родилась наша доченька, до пятницы. А вот суббота и воскресенье у врачей выходные. В эти дни были незнакомые нам дежурные врачи, по виду стажеры, все без бейджиков. Суббота прошла без изменений, врач сдал ребенка в таком же состоянии, как и получил по смене.

А вот в воскресенье 10 июня увиденное повергло меня в шок!!! С утра я приехал к ребенку. Мне сказали, чтобы в палату я не входил, т.к. приехал вызванный хирург и будет осматривать ребенка Дверь в палату была открыта, там были в униформе новый дежурный врач и еще один мужчина в пыльных сандалиях, уличной одежде, без халата, который копошился у открытой кювезы с моим ребенком. Меня аж затрясло.

Хотелось закричать – это же реанимация!!! Вы что творите??? Когда они вышли, этот "доктор" представил мужчину, как приходящего хирурга. Я готов был убить обоих сразу же в коридоре. Как можно в таком виде допускать кого-то к ребенку? После увиденного, я не уверен, что он даже руки обработал перед осмотром. Преодолев в себе естественное желание схватить их за грудки, я попросил их описать ситуацию.

Дежурный "доктор" что-то промямлил про тяжелое состояние ребенка. Бейджика у него не было, потом мне сказали, что зовут его Арсланбек. Из его невнятных, путаных обрывочных фраз я понял только одно - он сам ничего не знает, не вникал и ему нужно чтобы дежурство прошло гладко. Я не стал устраивать скандал, рассудив, что моя вспышка гнева может ребенку навредить. С очень тяжелым предчувствием беды я уехал из отделения.

Во второй половине дня мы с женой вновь приехали в отделение, зашли в палату, где находилась наша девочка, но там лежал другой ребенок! Сердце наше остановилось… Бросились искать персонал. Выяснилось, что девочку переместили в другую палату. Причину никто не смог сказать, "доктора" Арсланбека не было в отделении.

Дисплей на кювезе, который показывает данные влажности, температуры воздуха, температуры тела был отключен. На вопрос: почему не работает кювез – был получен ответ: "А ей жарко стало, мы отключили!!!" Даже я, не медик, понимаю, что есть режимы температуры и влажности, которые должны поддерживаться непрерывно!!! У ребенка нет терморегуляции. В кювезе создаются максимально благоприятные условия для жизнедеятельности ребенка! Я забил тревогу.

Тогда меня стали убеждать, что на самом деле все работает, просто не показывает дисплей.

Сказали, ждите доктора. Примерно через полчаса появился "доктор" Арсланбек. На вопросы – по какой причине переместили ребенка, был получен ответ – а там аппарат ИВЛ лучше! А тому ребенку, которого положили там, аппарат можно и "хуже"? И вообще, как аппараты могут быть хуже или лучше? Они или в рабочем состоянии или нет!

"Почему отключен дисплей?", "Работает ли кювез сейчас в нужном режиме для ребенка?". Когда стали разбираться, он ушел в палату, вернулся и сказал, что "Дисплей заработал!", т.е. кювез был действительно не подключен и не работал в нормальном режиме.

Мне стало страшно, я не знал, и до сих пор не знаю, сколько в таком режиме пробыл ребенок, для чего "доктор" проявил такую "самостоятельность", но я понял, что ШАНС у моего ребенка он отнял.

Утром в понедельник мы были уже в отделении. "Доктор" сдавал смену пришедшим врачам. Состояние ребенка ухудшилось до критического, лицо отекшее, один глазик заплывший. Сказали, что ребенок перестал самостоятельно мочиться и этот "доктор" поставил ей катетер. Как только я это услышал, я думал, что потеряю сознание – как он, не знающий элементарных правил дезинфекции, с полным отсутствием логики в действиях, явно со знаниями ниже уровня среднестатистической медсестры мог поставить катетер такой крохе???

Весь ужас его воскресного дежурства калейдоскопом мелькал у меня перед глазами. "доктор" стоял и что-то "блеял", сдавая врачам отчет по нашей девочке. Теперь понятно, почему я пишу слово "доктор" только с маленькой буквы и в кавычках?

Неонатологи сказали, что сделают, что смогут. Примерно в 16.30 мы подъехали вновь в больницу, на крыльце увидели "доктора", который увидев нас отвернулся и сделал вид, что разговаривает по телефону. Поднялись в отделение, зашли в комнату, где лежала наша доченька, на том месте уже в кюзете лежал другой ребенок. Наша дочь умерла в 16.15.

Весь удар разговора с нами приняла на себя заведующая отделением. "доктора", естественно, не было.

Мы не стали делать судмедэкспертизу, похоронили нашу роднульку на следующий день. Во-первых, не хотелось, чтобы резали нашу кроху, ковырялись в ней. Во-вторых, в нашей системе доказать непрофессионализм оказания врачебной помощи и халатности практически невозможно, т.к. круговая врачебная порука. "Сегодня я скажу, что коллега совершил ошибку, а завтра меня "сдадут" свои же".

Для чего я это тогда все написал? Первая причина, это личная: поговорить с Арсланбеком мне уже вряд ли удастся. Арсланбек, надеюсь, что до тебя дойдут эти строки, передадут коллеги или знакомые.

Очень хотелось тебе задать эти вопросы, глядя в глаза. Но ты показал уже истинное свое лицо, и наверняка начнешь прятаться.

Но, если бы я тебя увидел, то спросил:

1. У тебя самого то дети есть? Ты их когда-нибудь терял? Ты когда-нибудь опускал гроб со своим долгожданным малышом в могилу??? Ты перечеркнул труд всех своих коллег, начиная с гинеколога, которая вела всю беременность, труд врачей реанимации, куда поступила моя жена и где ее пытались нормализовать, чтобы продлить беременность, труд акушерской бригады, проведшей блестяще операцию, спасавшей жизнь маме и ребенку, недельный труд всего коллектива отделения реанимации новорожденных. Всех!!! Одним свои дежурством!!! Ты отнял у ребенка Шанс на жизнь.

2. Зачем ты вообще шел в медицинскую профессию? Ты понимал, что не можешь там учиться, ты разводил сессию за сессией, получил диплом доктора, не обладая минимальными знаниями, пролез в роддом работать, считая, что надо там крутятся большие деньги и надо быстрее отбить затраты на диплом. Сколько еще жизней детей уйдет на тот свет, если ты будешь продолжать дежурить самостоятельно? Может, тебе стоит задуматься, и уйти из медицины? Займись другим делом, уйди на стройку, таксуй, занимайся чем хочешь, но уйди из медицины. Хоть горя никому приносить не будешь!

Вообще, же проблема намного глубже. И такие арсланбеки, это лишь верхушка айсберга нашей медицины. Все начинается с мединститутов, где "учатся" и получают дипломы неучи, поддерживаемые толстыми кошельками родителей.

Преподаватели, ставя экзамен в зачетку студенту за деньги, подумайте, а если завтра на хирургическом столе окажется ваш ребёнок, внук, близкий человек? Вы что творите?!!! Деньги вы с собой в могилу не заберете!!!

Врачи-профессионалы, в каждом вашем коллективе работает такой Арсланбек. Вы знаете, что он неуч, что он не врач, но вы оставляете их на самостоятельные дежурства, операции. Именно с вашего попустительства происходят такие вещи! Вы не боретесь за чистоту в своих рядах, за честь белых халатов. Неужели вам уже все равно??? Что толку тогда в вашем профессионализме, если арсланбеки его сводят на нет?

Чиновники, вы прекрасно знаете о сложившейся коррупционной схеме. Позвольте вас спросить, а где вы собираетесь лечиться? Ну, понятно, за границей. И детей там же рожаете. Но могут быть в любой момент такие ситуации, когда вы в экстренном порядке окажетесь под скальпелем арсланбека, или окажетесь в реанимации во время его дежурства. Не страшно? Что на том свете будете делать со своими деньгами? Какое здравоохранение вы оставите своим внукам, правнукам?".