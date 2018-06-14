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В ЖК КР никак не могут определиться, что делать с отчетом кабмина Исакова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 14 июня, Жогорку Кенеш заслушивает отчет правительства за 2017 год.

В качестве докладчика выступает премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который, отметим, вступил на этот пост 20 апреля.

- В 2017 году было много происшествий: крушение самолета в Дача-СУ, катастрофы в Узгене, Чон-Алае. Плохо велась работа с инвесторами по строительству ГЭС, по MegaCom. Работа некоторых месторождений была заморожена. Слабая борьба с коррупцией, контрабанда ГСМ, все это говорит о неудовлетворительной работе, - заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

- Мы сейчас собираемся рассматривать работу правительства, которое ушло в отставку. Зачем? Мы же уже приняли по нему решение, поставили "неуд", из-за чего сняли кабмин во главе с Сапаром Исаковым. Что можно спросить с нового кабмина, который проработал всего месяц?! Комитет принял отчет к сведению, давайте так и сделаем и отпустим правительство работать, - высказался депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Максат Сабиров.

Мнения парламентариев разделились. Депутаты Дастан Бекешев, Сайдулла Нышанов и Ирина Карамушкина отметили то, что в "новом" правительстве осталось 80 % прежних чиновников.

- Здесь многие, кто работал в предыдущем составе. Им давайте зададим вопросы. А потом решим, что делать с отчетом. Принять его мы не можем без вопросов – иначе, зачем отправили прежнее правительство в отставку. Не принять тоже – тогда и это должно уйти, - отметила социал-демократ Ирина Карамушкина.

Правовая коллизия, не иначе. Как из нее выйдут депутаты, непонятно. К слову, до сих пор не были озвучены конкретные ссылки на регламент или законодательство, как следует поступить исключительно с точки зрения закона.

URL: https://www.vb.kg/371503
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Сапар Исаков, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Пола
14.06.2018, 13:23

Дилема? Если отчет норм - то исаков красава, если отчет неуд - новое правительство - в расход?

+1
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Ayperi Tynystanova
14.06.2018, 13:41
Карма: +27
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Плюсов: 30
Минусов: 3
Комментариев: 65

Пола

Дилема? Если отчет норм - то исаков красава, если отчет неуд - новое правительство - в расход?

Скорее в расход депутатов, которые готовы служить каждому.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
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