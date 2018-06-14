Сотрудники УВД Ленинского района задержали подозреваемого в мошенничестве

В милицию с заявлением обратилась работница одного из столичных рынков. В своем заявлении она указала, что неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет пришел в магазин и под предлогом проверки, представившись сотрудником налоговой инспекции, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 5 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 166 "мошенничество " и 350 "подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК КР .

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Ленинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан А.У., 1996 г.р.

В настоящее время сотрудники милиции проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

На основании ст. 94 УПК КР задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Следствие продолжается.

Уважаемые граждане, если Вы пострадали от аналогичных фактов, просим сообщить в УВД Ленинского района по телефонам: 0312 35 29 47, 0556 102 484 или в службу "102"