Как подготовиться и что нужно делать на Орозо айт?

Завтра, 15 июня, на старой площади Бишкека состоится праздничный Айт намаз в связи окончанием священного месяца Рамазан.

В нем примут участие представители государственной власти, а также все желающие. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Программа:

- 06:15-07:00 – будут прочтены проповеди

- 07:00-07:20 – кыргызстанцев поздравит муфтий КР Максат ажы Токтомушев

- 07:20-07:30 – поздравления представителей правительства

- 07:30 – начало Айт намаза.

Напомним, в Кыргызстане Орозо айт является официальным государственным праздником и является выходным днем.

Его другое название - Ид аль-фитр или праздник разговения, знаменует завершение поста в месяце Рамадан.

В Орозо вйт проходят обязательные общие молитвы, как в мечетях, так и на открытых площадках.

С утра, перед посещением молитвы, необходимо исполнить все очистительные церемонии, надеть праздничную одежду. Рекомендуется отведать фиников и других сладостей.

По традиции, в этот день готовят национальные блюда и встречают гостей. Обычай гласит, что каждый мусульманин должен посетить семь домов, в каждом попробовать приготовленные блюда и главное - прочитать молитвы.