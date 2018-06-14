Политический мундиаль Путина

Первый футбольный матч ЧМ-2018 начнется в 18.00 по московскому времени. Сама торжественная церемония открытия продлится всего 12-15 минут, сообщают российские СМИ.

За эти несколько минут успеют выступить солистка Венской оперы Аида Гарифуллина, певец Уилл Смит и другие. В церемонии также будет задействован известный бразильский футболист Роналдо.

Но главные события, считают российские коллеги, будут проходить по другую сторону поля, в вип-ложе, где сегодня встретятся лидеры многих зарубежных государств.

В частности, открытие ЧМ посетят главы Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Кыргызстана, Казахстана, КНДР, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Среди гостей пока нет представителей великих футбольных держав. О посещении России категорично высказался официальный Лондон. А канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможную поездку в Российскую Федерацию "полезной".

- Россия нужна нам для диалога по разоружению, по Украине, поиску политических решений по Сирии, - сказала Меркель.

Полезной и интересной поездку в Москву считает сам лидер РФ Владимир Путин.

- Все лидеры с пользой и интересом проведут время в Москве. С интересом - потому что исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой - потому что есть возможность поговорить с коллегами, с кем-то познакомиться, с другими обменяться информацией по текущим делам, - отметил Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает МК.RU.

В частности, уверены журналисты, в контексте Азербайджана президент явно намекал на неизбежное знакомство Ильхама Алиева с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Сам Владимир Путин нацелен на две важные встречи: он примет в Кремле главу парламента КНДР Ким Ён Нама, а позже проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Сауд. В связи с чем, возможно решение многих политических и экономических вопросов.

Возможен приезд президента Франции Эммануэль Макрона. Поездка в Россию уже значится в графиках президента Швейцарии Алена Берсе и президента Боснии и Герцеговины Милорада. Ждут в Кремле и короля Бельгии Филиппа.

Официальная Москва заявляла и ранее, что намерена использовать ЧМ как "мягкую силу", надеясь, что отношение к России на международной арене начнет меняться в лучшую сторону.