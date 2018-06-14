Никто не виноват? Замглавврача 4-го роддома объяснила смерть ребенка

Отцу, потерявшему дочь, выразили через СМИ соболезнования. Устроят ли его объяснения смерти дочери?

"Мы в течение недели пытались спасти умершего новорожденного. Просто шансы были малы". Об этом "Вечерке" рассказала заместитель главного врача городского перинатального центра №4 Гульнара Ибраимова.

По ее словам, они понимают эмоции отца, потерявшего долгожданного ребенка.

- Но поясню. Наш центр специализируется на очень тяжелых и порой безнадежных случаях. Поэтому мы не пугаем родителей, а стараемся сразу говорить, каковы шансы у ребенка. Поступили так и в этом случае. Просто каждый человек хочет услышать иное. Но правду скрывать нельзя. Это ответственность. Ведь, если бы ребенок умер после того, как мы дали положительные заключения, виноваты были бы врачи. Тем более, младенец родился чуть больше килограмма, а у его матери диагностировали серьезную эклампсию. Это болезнь, возникающая во время беременности и родов, которая является крайней степенью проявлений тяжелых осложнений периода вынашивания плода, характеризующихся расстройством функционирования ряда органов и систем организма. Причем на фоне высокого давления и маловодия. Поэтому было принято решение об операции экстренного кесарева сечения. При таком диагнозе роженицы у ребенка начинается сгущение крови, а так как сосуды очень слабы, они лопаются даже при первом крике. У данного ребенка кровотечение произошло сразу в нескольких местах, - пояснила Ибраимова.

К тому же, от кровоизлияния пострадал мозг, не полностью раскрылись легкие и имелись определенные возрастные пороки, подчеркнула врач роддома.

- Мы почти неделю бились над спасением ребенка. Но, к сожалению, оказались бессильны. Согласно заключению врача, причиной смерти младенца стали бактериальный сепсис, который ребенок получил внутриутробно, внутреннее кровоизлияние третей степени, некроз головного мозга, язвенно-некротический колит кишечника. В конце недели ребенок и вовсе впал в кому. И это все на фоне недоношенности. Конечно, через нашу клинику проходят и недоношенные дети, и дети с послеродовым осложнением, но в данном случае мы сделали все возможное, - отметила Ибраимова.

Что касается боксов, то здесь, опять же, речь идет о эмоциях родителей, уверена замглавврача.

- Дело не в том, что один аппарат лучше или хуже, дело в том, насколько он эффективен для данного младенца и его случая. Девочку переключили на тот, который создавал для нее более благоприятные условия. К тому же, предусмотрено, что кювезы для недоношенных деток даже после отключения имеют свойство сохранять температуру. Так было и здесь. Ребенка за это время несколько раз осматривал невропатолог, хирург, так как неонатологам не нравился его живот. Но микроз головного мозга давал о себе знать. Ведь именно этот орган является "управляющим" в теле. Малышка была нетранспортабельной и не выдержала бы операцию. Поэтому мы вызвали в отделение хирурга из Детской клинической больницы № 3, - заверила Ибраимова.

Теперь по самому Арсланбеку, напомнила врач.

- Конечно, мы понимаем чувства отца. Я не хочу оправдывать никого, но этот молодой врач один из опытных неонатологов-аппаратчиков в нашей клинике. Он не один год работает в роддоме и выхаживал много недоношенных деток. Но эта смена была тяжелой. Более того, ребенок умер не в нее, а уже при других врачах. Он был в халате, но не в белом, а цвета хаки. По сандалям мы проверку проведем. Но выгонять неонатолога, коих в стране остались единицы, после сложного случая крайне неразумно. КГМА их сейчас не готовит, только КРСУ. Но после практики они обычно уезжают работать в Россию. Я знаю Арсланбека, и, поверьте, это очень хороший ученик и квалифицированный врач. Тем более, он еще и прекрасно разбирается в медицинских аппаратах и технике. Просто у ребенка было слишком мало шансов выжить при таком диагнозе, - заключила главврач.

Гульнара Курманбековна добавила, что выражает родителям погибшего ребенка соболезнование и понимает их горе.